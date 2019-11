Christian Maggio | emozionante messaggio al Pocho Lavezzi

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Amico mio ci siamo divertiti un mondo insieme: che ricordi dentro e fuori dal campo!” Il giocatore argentino chiude la sua carriera all’Hebai Fortune, la squadra cinese che lo acquistato dal PSG nel 2016. L’attaccante ha spiegato: «La partita contro il Guangzhou me la ricorderò per sempre perché è l’ultima della mia carriera. E’ il momento giusto e diciamo che è quasi sicuro che non giocherò più, voglio godermi figli e famiglia». Il suo ex compagno di squadra in azzurro,, su Instagram ci ha tenuto a salutarlo con uno splendido: “Amico mio oggi hai deciso di appendere le famose scarpette al chiodo e mi dispiace tantissimo perché mi sarebbe piaciuto vederti ancora correre, ma come in tutte le belle storie c’è un inizio e c’è una fine . Ci siamo divertiti un mondo a giocare insieme, siamo stati compagni di avventure dentro e fuori dal campo e ...

