A tutto Zoff | dal caos in casa Napoli all’Italia di Mancini | “e sulla Juventus in

Fonte : sportfair

(Di giovedì 28 novembre 2019)elogia l’Italia die non nasconde un forte dispiacere per la situazione in: le parole dell’ex portiere italiano E’ un Dinoa 360 gradi, quello che ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2 durante il programma “I Lunatici”. L’ex portiere della Juve, non poteva non parlare proprio della sua ex squadra e della caccia alla Champions League: “per lapotrebbe essere l’anno giusto per la Champions. Ha tutte le carte in regola per esserlo. Tante squadre di levatura hanno problemi. Il Bayern, il Barcellona e non solo. La concorrenza si è indebolita“., che ha militato anche nel, ha poi aperto una parentesisituazione spiacevole che si è creata all’interno del club, tra società e giocatori: “non si deve arrivare a certe situazioni. Non so cosa sia successo, ma quel che sta ...

Sphaera77 : RT @JustBakedMag: «Dopo #Newcombe e #Zoff (due testimonial d'eccezione che hanno portato in luce il brand), Moda & Sport: un binomio vincen… - Maxpola : RT @JustBakedMag: «Dopo #Newcombe e #Zoff (due testimonial d'eccezione che hanno portato in luce il brand), Moda & Sport: un binomio vincen… - BakeAgency : RT @JustBakedMag: «Dopo #Newcombe e #Zoff (due testimonial d'eccezione che hanno portato in luce il brand), Moda & Sport: un binomio vincen… -