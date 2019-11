Veneto | i fondi per persone con handicap usati per una birreria | a processo per truffa e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Avrebbe dovuto diventare una cooperativa sociale, per dare un lavoro acon. Ma il finanziamento della Regionevenne impiegato per tutt’altro scopo, per realizzare unatra le dolci colline trevigiane, a Nervesa della Battaglia, dove scorre il fiume Piave. Con l’accusa diaggravata e corruzione è stato rinviato a giudizio l’ex assessore regionale ed europarlamentare di Forza Italia, Remo Sernagiotto, ora trasmigrato nei Fratelli d’Italia. La decisione è stata presa a Treviso dal giudice dell’udienza preliminare Bruno Casciarri. È così arrivato a un primo punto fermo il procedimento riguardante lo scandalo di Ca’ della Robinia. A gennaio sul banco degli imputati saranno citati anche l’ex dirigente dei Servizi sociali della Regione, Mario Modolo, l’imprenditore Giancarlo Baldissin e il consulente ...

