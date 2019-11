Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019)sbarca inper i servizivelocità Madrid-Barcellona, Madrid- Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia. Il consorzio ILSA, composto dae Air Nostrum, è stato selezionato da ADIF, il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, come primo operatore privato ad accedere nel mercato iberico. L’inizio del servizio commerciale è previsto per gennaio 2022 e avrà una durata decennale. Il consorzio ILSA offrirà 32 collegamenti giornalieri con una flotta di 23 treni.“Questo progetto segna l’ingresso del Gruppo FS nel mercato ferroviariovelocità iberico”, sottolinea in una nota Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di FS Italiane. “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione anche inil know-how sviluppato in 10 anni divelocità ...

FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Trenitalia arriva in Spagna con l'alta velocità - HuffPostItalia : Trenitalia arriva in Spagna con l'alta velocità - martyisnt96 : Il magico mondo di Trenitalia ci comunica che il treno è cancellato, ma arriva con un ritardo di 10 minuti ???? -