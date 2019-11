Quota 100 | dichiarazione dei redditi obbligatoria Ecco il modulo

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Prende corpo il divieto di cumulo deicon la pensione100, con ilInps per dichiarare i proprie dare modo all’istituto di effettuare i relativi controlli. È infatti obbligatorio, per chi è andato in pensione con100 presentare ladei, che consentirà di provare l’effettivo rispetto del divieto di cumulo tra assegno pensionistico eda lavoro, diktat stabilito dalla Decreto pensioni e reddito di cittadinanza, emanato con la scorsa Legge di bilancio. Da questo obbligo nasce l’obbligo di, che ora diviene effettivo con la diffusione di questo modello – l’AP139 – da compilare e trasmettere all’Inps. Vediamo in dettaglio qualeè stato diffuso, chi deve compilarlo e come compilarlo per dichiarare i propriuna volta in pensione con100. > Speciale100 <100: obbligo ...

ItaliaViva : OLTRE 200 NOSTRI EMENDAMENTI alla MANOVRA: 2 NO, a quota 100 e alle tasse, e tanti SI: ai giovani, alle famiglie, a… - renatobrunetta : Dall'Ue è arrivata ieri una conclusione pesantissima che mette in discussione impianto e saldi della #manovra. Gual… - maneramatteo : @hair49gc @ValentinaPrisc @MariangelaErcu3 Ma cosa mantiene? Quota 100? Via per favore sennò si scherza. Slogan e b… -