Per Renzi l' inchiesta Open mette in discussione la separazione dei poteri

Il Csm bacchetta Di Maio - Salvini e Renzi Per gli attacchi ai giudici : La Prima Commissione del Csm a maggioranza ha approvato la proposta di pratica a tutela dei magistrati di diversi uffici giudiziari che erano stati attaccati da esponenti di spicco della politica: Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Matteo Renzi.A favore hanno votato i quattro componenti togati, contro i consiglieri laici della Lega Emanuele Basile e del M5S Filippo Donati.Per quanto riguarda Renzi, a finire nel mirino dei consiglieri sono le ...

Fondazione Open - Matteo Renzi come Silvio Berlusconi che diceva : “Sono il più Perseguitato nella storia” : A leggere le parole di Matteo Renzi, intervenuto due volte per commentare l’inchiesta dei pm fiorentini sulla Fondazione Open, sembra che a scriverle sia stato un altro ex premier: Silvio Berlusconi. Anche il leader di Forza Italia, con cui il Pd guidato dal senatore di Firenze ha governato, in passato ha attacco i magistrati che indagavano su di lui o che lo hanno giudicato più o meno con le stesse parole. “Sono l’uomo ...

Fondazione Open - Renzi attacca di nuovo i pm : “Perquisire i miei finanziatori non indagati è un atto senza precedenti nella storia” : “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Un altro post su facebook in poche ore per attaccare la magistratura. Matteo Renzi torna a commentare ...

"Chi decide cos'è un partito? La politica o la magistratura?" - Renzi all'attacco Per l'inchiesta su Open : “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana”. Con un post su Facebook, con al centro l’inchiesta sulla fondazione Open, Matteo Renzi torna all’attacco della magistratura. Per la seconda volta in poche ore. “Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti ...

Così Renzi prova a utilizzare il “contratto di governo” Per allargare Italia viva : Roma. Ufficialmente, la posizione del partito è quella espressa da Maria Elena Boschi. Per cui no, “il termine ‘contratto di governo’ non ci piace affatto”. E però, al di là della scelta lessicale che si adotterà per legittimare un rilancio dell’azione dell’esecutivo che tutti nella maggioranza dann

Fondazione Open - da Romeo al gruppo Gavio e la lobby del tabacco : ecco i finanziatori dell’ex cassaforte di Renzi Perquisiti dalla Finanza : “Accertare quali siano in dettaglio, i rapporti instauratisi tra la Fondazione Open e i soggetti finanziatori della Fondazione”. È la chiusa del decreto di perquisizione, emesso dalla procura di Firenze, che ha portato ieri la Guardia di Finanza in undici città a caccia di documenti e carte per approfondire l’ipotesi di reato di finanziamento illecito ai partiti. I pm indagano, a vario titolo, anche per appropriazione indebita ...

Fondazione Open - Renzi : «Massacro mediatico - stessi pm che arrestarono i miei». Perquisito e indagato Marco Carrai : S'allarga ai finanziatori l'inchiesta della procura di Firenze sulla Fondazione Open, istituita per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda, e...

Open - Renzi dopo le Perquisizioni parla di “oPerazione mediatica” : “Rispettata la normativa sulle fondazioni” : “Questa mattina centinaia di finanzieri in tutta Italia hanno perquisito all’alba abitazioni e uffici di persone fisiche e giuridiche ‘colpevoli‘ di aver finanziato la Fondazione Open“. dopo una giornata di silenzio, Matteo Renzi dice la sua sull’ultima puntata dell’inchiesta condotta dalla Procura di Firenze che ha ordinato una serie di perquisizioni in undici città ipotizzando a vario titolo i reati di ...

Perquisiti i finanziatori di Open - ex Fondazione di Renzi. Procura : agito come articolazione di partito politico : Perquisizioni della GdF a Firenze e in altre citta' italiane nell'ambito di sviluppi delle indagini relative all'inchiesta della Procura fiorentina sulla Fondazione Open che era stata costituita per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier Matteo Renzi. Tra i reati contestati dalla Procura nell'inchiesta a vario titolo, considera riciclaggio, traffico di influenze, autoriciclaggio. Tra le citta' dove i finanzieri hanno eseguito le ...

Perquisiti finanziatori di Open - ex fondazione di Matteo Renzi. «Articolazione di partito» Donazioni Per 6 - 7 milioni : come funzionava : La procura di Firenze sta indagando sui soldi versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione. La difesa: «Tutto tracciabile e fatto alla luce del sole»

Luigi Di Maio e le Perquisizioni a Open di Renzi : "Non è la prima volta". A gennaio salta il governo? : Le perquisizioni nella sede della fondazione Open di Matteo Renzi a Firenze diventano un problema politico. È Luigi Di Maio a cavalcare la notizia sui "presunti finanziamenti illeciti ai partiti". "Oltre al traffico di influenze illecite, sarebbero contestati anche i reati di riciclaggio e auto-rici

Open - Perquisizioni sui finanziatori Di Maio non fa sconti : siluro a Renzi : "Anche oggi ci sono state alcune perquisizioni della Guardia di Finanza in merito a presunti finanziamenti illeciti ai partiti. Oltre al traffico di influenze illecite, sarebbero contestati anche i reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Non e' la prima volta che succede una cosa simile. E'... Segui su affaritaliani.it