No | la grande macchia rossa su Giove non sta scomparendo

Fonte : wired

(Di mercoledì 27 novembre 2019) (foto: Nasa/Jpl/Space Science Institute) Era stata data per spacciata. Negli ultimi decenni, infatti, una enorme mole di documenti e foto non sembrava altro che dimostrare che per ladinon ci fossero più speranze e che la piùtempesta del nostro Sistema solare si stesse progressivamente calmando. Ma le immagini diffuse dagli astronomi, sia amatoriali che professionisti, non raccontano tutta la verità sulla storia delladi. Ad affermarlo in un nuovo studio appena presentato durante il meeting annuale Division of Fluid Dynamics della American Physical Society, a Seattle, è stato Philp Marcus, fisico dell’Università della California di Berkeley, secondo cui non ci sarebbero prove solide del fatto che il vortice anticiclonico stesso sia cambiato in termini di dimensioni e intensità. Scoperta nel 1831, la...

MarcelloVitale3 : sembra che si sia usciti da una grande macchia d'olio nera, attenzione ora a non scivolare - GianellaDel : RT @ASI_spazio: La Grande Macchia Rossa non si spegne ?? - govi47 : RT @ASI_spazio: La Grande Macchia Rossa non si spegne ?? -