Maltempo Piemonte | in corso nuove evacuazioni nell’Alessandrino

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) A causa del, sono ina Melazzo, Strevi e Pareto, nell’Alessandrino: in dettaglio, a Melazzo, nell’Acquese, alcune case sono state evacuate in strada Paradiso per una frana; a Strevi 3 sono 3 gli sfollati in Regione Contero; a Pareto, al confine con il Savonese, chiusa la strada comunale di via Mazzini. “Per Acqui, e per i Comuni del nostro bellissimo territorio ferito serviranno risorse ingenti, decine di milioni di euro. Faremo tutto ciò che serve per ottenerle in tempi ragionevoli. Non ci fermeremo un istante fino a quando non avremo garanzie sufficienti,” ha dichiarato Lorenzo Lucchini, sindaco di Acqui Terme. L'articolo: innell’Alessandrino Meteo Web.

