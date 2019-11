L’attore turco Can Yaman ha avuto un piccolo malore in Spagna a causa dello stress

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Uno dei protagonisti principali della soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha riscosso un grandissimo successo nel nostro paese la scorsa estate, continua ad essere al centro del gossip. Si tratta dell’affascinante attore Can, diventato famoso in Italia proprio per aver recitato nello sceneggiato andato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset fino al 13 settembre 2019. Nei giorni scorsi il 30enne ha accusato un lieve, dopo essere approdato inper promuovere i suoi nuovi prodotti televisivi intitolati “Luna llena” (Luna piena) e “Pájaro Soñador” (L’uccellino sognatore). Stando a quanto è stato dichiarato dai media, l’interprete di Ferit Aslan si sarebbe sentito male ache ha preso il sopravvento. Cansi è sentito male aCanprotagonista assoluto della serie televisiva ...

Martina11632708 : RT @canyamanitalian: Video postato da @HELLODergisi 'Prima della cerimonia di premiazione dell'organizzazione spagnola di protezione del c… - akilezna : RT @canyamanitalian: Video postato da @HELLODergisi 'Prima della cerimonia di premiazione dell'organizzazione spagnola di protezione del c… - hi_ho89 : RT @canyamanitalian: Video postato da @HELLODergisi 'Prima della cerimonia di premiazione dell'organizzazione spagnola di protezione del c… -