Gazzetta | Callejon stasera capitano | ma a gennaio può partire

Gazzetta : il voltafaccia di Insigne - Mertens e Callejon : Ancelotti sempre più solo anche in campo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Carlo Ancelotti avrà dimostrato tutte le sue debolezze, in questo periodo, ma è pur vero che soltanto parte della squadra ne sta sostenendo il lavoro. Pare che lì davanti ci sia stata la resa, ieri sera il solo Lozano ha dato la sensazione di volerci essere, di voler scalare questo massiccio dolomitico Napoli insubordinato negli spogliatoi dunque e svogliato in ...

Formazione Milan-Napoli - Gazzetta : Ancelotti conferma il 4-4-2 con Mertens e Callejon in panchina : Non ci dovrebbero essere più dubbi, almeno per la Gazzetta dello Sport, sulla Formazione del Napoli che affronterà oggi il Milan. Nonostante i tanti richiami al possibile 4-3-3, Ancelotti continuerà ad andare in campo con il suo modulo il 4-4-2. Partiranno Insigne e Lozano come copia d’attacco dal momento che Milik è ancora fuori. Out invece Mertens e Callejon, come preventivato in questi giorni, spazio finalmente per Elmas a destra e ...

Gazzetta : De Laurentiis pronto a cedere Mertens e Callejon a gennaio con l’offerta giusta : La crisi del Napoli, non solo quella dei risultati, ma soprattutto quella che si è aperta tra la società e la squadra dopo l’ammutinamento, ha portato conseguenze difficilmente prevedibili. Se fino a quest’estate il presidente aveva messo la mano sul fuoco che nessuno sarebbe stato ceduto e che avrebbe cercato di mantenere l’ossatura del Napoli per rafforzarlo, adesso molti appaiono in bilico. Primi fra tutti Mertens e Callejon ...

Gazzetta : c’è la questione rinnovi di Mertens e Callejon dietro l’ammutinamento : “Fuoco che cova”, così la Gazzetta dello Sport definisce la questione rinnovi per alcuni giocatori del Napoli. Secondo il quotidiano sportivo non è da escludere che dietro il comportamento di martedì sera e l’ammutinamento al ritiro imposto dal presidente ci sia anche questa motivazione. In particolare sono 5 i casi più spinosi. Cominciando da José Callejon e Dries Mertens, che hanno scadenza 2020. Poi ci sono anche in ballo i ...

Gazzetta : “Callejon ha fatto il furbo - Napoli ostaggio di cattivi pensieri” : La partita del Napoli a Roma, analizzata dalla Gazzetta a firma Sebastiano Vernazza. Il Napoli, sconfitto, rischia di essere risucchiato nella pancia oscura della classifica, cosa inspiegabile se si guarda agli ultimi venti minuti del primo tempo, in cui la squadra di Ancelotti ha dominato, ma spiegabilissima se si riesamina il resto, lunghi periodi di frammentazione e fragilità. Si sofferma anche sul rigore. Poi Callejon ha fatto il furbo, ...

Gazzetta : Mertens e Callejon - imprescindibili per Ancelotti ma non per De Laurentiis : Sebbene il futuro in azzurro di Mertens e Callejon sia in forte dubbio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è evidente che il loro rendimento non ha subito alcuna conseguenza. Del resto fin dal loro arrivo con Benitez, entrambi si sono sempre dimostrati due elementi importanti per il gioco del Napoli con tutti gli allenatori. In questa prima parte di stagione, Callejon sempre presente, mentre Mertens ne ha saltata una nonostante il turnover ...

Gazzetta : rinnovo Callejon - il Napoli offre 2 milioni. Quilon chiede un aumento rispetto ai 3 che già prende : Non sono poche le difficoltà per il rinnovo di Callejon con il Napoli, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Nonostante il calciatore si sia dimostrato fondamentale anche per la formazione di Ancelotti, le parti non riescono a trovare un’intesa ed è questo il motivo per cui lo spagnolo sta guardando con simpatia alla Cina che gli avrebbe offerto 10 milioni Attualmente il suo stipendio è di 3 milioni di euro all’anno e l’attaccante ...

Gazzetta : in alto mare i rinnovi di Mertens e Callejon (tentati dalla Cina) : Non si scioglie ancora il nodo dei rinnovi di Mertens e Callejon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. La situazione ...

Gazzetta : non c’è accordo col Napoli per i rinnovi di Mertens e Callejon : Non si scioglie ancora il nodo dei rinnovi di Mertens e Callejon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. La situazione ...