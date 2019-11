Fonte : wired

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Feroza Aziz ha fatto undi make up per denunciare i campi degli uiguri in Cina (da Twitter) Una ragazza americana è riuscita ad aggirare ladi Pechino e pubblicare un video su, nel quale denuncia la repressione della Cina ai danni della minoranza musulmana degli uiguri nella provincia dello Xinjiang, facendo finta di eseguire unsupiegare le ciglia. “Ciao ragazzi. Ora vi insegnoallungare le vostre ciglia. La prima cosa è mettere le ciglia nel piegaciglia. Poi lo mettete giù e usate il vostro telefono, proprio quello che state usando ora, e cercate di capire cosa sta succedendo in Cina nei campi di concentramento per i musulmani”: in questo modo Feroza Aziz è riuscita a eludere gli algoritmi didie per 41 secondi ha parlato a raffica spiegando la situazione dei campi in cui vengono reclusi gli uiguri in ...

