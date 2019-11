Cecchi su De Laurentiis | ”Ha il diritto di stabilire i ritiri | ma merita fischi e non

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 27 novembre 2019): Deè il presidente, non il padrone dei giocatori. E’ andato pesante su certe affermazioni, sie non applausi. Penso che un ciclo a Napoli sia chiuso Stefanoa ‘Microfono Aperto’, trasmissione in onda su Radio Sportiva, per parlare -tra l’altro- del Napoli e delle multe date da Deai sui giocatori per le note e recenti vicende riguardanti l’ammutinamento degli stessi dopo il match col Salisburgo. Questo quanto detto dal giornalista: SU CHIESA: Suo padre dovrebbe essere il primo ad aiutarlo, facendogli capire che questo atteggiamento è suicida. Non si può entrare in campo a 21 anni con il broncio, non è prigioniero di una fabbrica e prende 2 milioni l’anno. Se nel calcio è solo l’interesse a prevalere, allora dovremmo tifare tutti Real, Barcellona o Juventus. A 21 anni abbiamo il dovere di ...

SiamoPartenopei : Cecchi sentenzia: 'De Laurentiis merita fischi, non applausi! Atteggiamento suicida di Chiesa' -