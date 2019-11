Black Friday 2019 | cosa aspettarsi il 29 novembre su Amazon | Unieuro e Mediaworld

Vetrina Huawei nel Black Friday Amazon : P30 Lite - Y5 e Watch GT 2 al ribasso : Tra le offerte del Black Friday Amazon un posto d'onore si conquistano quelle dedicate al brand Huawei. Sullo store di Jeff Bezos, in effetti, è stata creata già una Vetrina che, a due giorni dal venerdì nero per eccellenza, consente di risparmiare e non poco su diversi prodotti. Alla ribalta per il suo prezzo decisamente ribassato c'è il Huawei P30 Lite ma non mancano all'appello vere occasioni sull'acquisto di un molto economico Y5 e tanto ...

Black Friday 2019 - SCONTI E OFFERTE/ Mac e iPhone : le promozioni più interessanti : BLACK FRIDAY 2019, SCONTI e OFFERTE. Ecco le promozioni più interessanti per i prodotti Apple, dai Mac agli Apple: tutti i dettagli

Il Black Friday di MediaWorld continua con Samsung Galaxy Note 10+ a un prezzo super : Il Black Friday di MediaWorld prosegue e propone un'offerta molto interessante su Samsung Galaxy Note 10+ in versione 12-256 GB, sia nella colorazione Aura Glow sia in quella Aura Black. L'articolo Il Black Friday di MediaWorld continua con Samsung Galaxy Note 10+ a un prezzo super proviene da TuttoAndroid.

Effetto Black Friday : acquisti compulsivi e smisurati? I consigli per tenere a bada la “febbre da shopping” : Carte di credito a serio rischio: con il Black Friday del 29 novembre ormai alle porte negozi e siti e-commerce sono già presi d’assalto. Se l’idea degli sconti attira, il rischio è di incorrere in acquisti compulsivi e smisurati. “Studi scientifici hanno provato l’utilità dello shopping segnalando tra i benefici riconosciuti l’esercizio fisico“, ovviamente non nel caso di quello online, “la riduzione ...

Le migliori offerte su CD e Vinili con il Black Friday Amazon 2019 : Sono partite le migliori offerte su CD e Vinili per il Black Friday. Amazon ha aperto il catalogo degli sconti per la giornata più nera e attesa dell'anno, che per i 2019 è fissata nella giornata del 29 novembre. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte Amazon di quest'anno. Jova Beach Party di Jovanotti in offerta con il Black Friday Amazon 2019 Partiamo subito carichi con il primo album in offerta, quello che Jovanotti ha ...

I resi del Black Friday inquinano più quanto pensi : (foto: Getty Images) Nel 2020 negli Stati Uniti il valore dei resi toccherà 550 miliardi di dollari, una cifra che segna un aumento del 75 per cento rispetto al 2016. Lo riporta Greenbiz sottolineando come ci sia una crescita annuale del 23 per cento dell’e-commerce, con conseguente aumento della produzione di imballaggi e della gestione dei resi. Quando l’utente acquista online ci sarà infatti una probabilità maggiore – una finestra che va dal ...

Euronics prende parte al Black Friday : ecco il volantino “Black to the future” valido fino al 2 dicembre : Euronics prende parte al Black Friday: ecco il volantino "Black to the future" valido fino al 2 dicembre. Curiosi di scoprire gli smartphone in offerta? L'articolo Euronics prende parte al Black Friday: ecco il volantino “Black to the future” valido fino al 2 dicembre proviene da TuttoAndroid.

Il Black Friday di GameStop abbraccia PS4 e PS4 Pro : le offerte migliori : Le offerte per il Black Friday di GameStop sono finalmente entrate nel vivo anche in questo 2019. Nonostante il giorno preciso del venerdì nero dello shopping cada quest'anno il 29 novembre - si tratta del giorno successivo a quello del Ringraziamento in USA, tradizionalmente riservato ad acquisti sfrenati e saldi senza precedenti -, sono moltissime le aziende che hanno scelto di tentare i consumatori con promozioni preliminari. Per un'intera ...

Da Expert arriva “Il Black Friday più black che c’è” : ecco il nuovo volantino valido fino al 2 dicembre : Da Expert arriva "Il black Friday più black che c'è": ecco il nuovo volantino valido fino al 2 dicembre. E naturalmente non mancano gli smartphone Android! L'articolo Da Expert arriva “Il black Friday più black che c’è”: ecco il nuovo volantino valido fino al 2 dicembre proviene da TuttoAndroid.

Black Friday 2019 : le migliori offerte di oggi - 27 novembre - in attesa di venerdì : Tra meno di 24 ore sarà ufficialmente il Black Friday. Pronti per darvi alle spese pazze? Mentre aspettate il fischio d'inizio potete cominciare i primi acquisti, approfittando delle offerte rilasciate in anteprima su diverse piattaforme, tra cui Amazon e Mediaworld. Ecco quali sono le offerte più convenienti di oggi.Continua a leggere

Proofpoint mette in guarda gli italiani per il Black Friday : occhio alle truffe via email : Una ricerca della società di sicurezza Proofpoint mette in guardia gli utenti riguardo i principali rivenditori online italiani, soprattutto in questo periodo di Black Friday: molti negozi online non bloccano attivamente le email fraudolente che raggiungono i clienti. L'articolo Proofpoint mette in guarda gli italiani per il Black Friday: occhio alle truffe via email proviene da TuttoAndroid.

Sonos mette in offerta tanti prodotti in occasione del Black Friday e del Cyber Monday : Sonos annuncia la propria partecipazione alle offerte per Black Friday e Cyber Monday e propone a prezzo scontato i suoi One, One SL, Beam e Sub. L'articolo Sonos mette in offerta tanti prodotti in occasione del Black Friday e del Cyber Monday proviene da TuttoAndroid.

Black Friday : c’è chi dice no e lancia il “Green Friday” : Black Friday: non tutti aspettano con ansia il “venerdì nero” d’importazione americana, giornata dedicata all’acquisto compulsivo, in virtù dei notevoli sconti applicati dalle grandi catene e non solo, al dettaglio e online. Negli ultimi tempi infatti, molti brand di moda ecosostenibile, in opposizione a tale consumismo pre-natalizio, hanno lanciato il “Green Friday“, per una moda impostata al riciclo, allo ...

Si arricchiscono le promo Unieuro Black Friday 2019 : ultimi Huawei e Samsung Galaxy inclusi : Mancano meno di 48 ore al tanto atteso Black Friday 2019, ma in queste ore la campagna con alcuni store è già nel vivo, come nel caso di Unieuro. L'ultima nostra analisi sulle proposte provenienti dallo store risale a venerdì scorso, quando le offerte "antipasto" in vista del 29 novembre risultavano già disponibili. Questo mercoledì, però, possiamo integrare quanto emerso in un primo momento, grazie ad alcune aggiunte che potreste ritenere ...