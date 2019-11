Samsung è pronta a sospendere il supporto a Bixby Voice per alcuni smartphone

Redmi sembra pronta a lanciare il suo primo smartphone 5G mentre Samsung ad un Galaxy di fascia bassa : Tornano i rumor relativi ai nuovi Redmi K30 e Samsung Galaxy A01 L'articolo Redmi sembra pronta a lanciare il suo primo smartphone 5G mentre Samsung ad un Galaxy di fascia bassa proviene da TuttoAndroid.

Samsung pronta a seguire Xiaomi con l'abbigliamento smart Cardinal : Stando alle notizie provenienti dalla Corea del Sud, Samsung C&T Corporation ha registrato un brevetto presso il KIPO per il termine "Cardinal"

Pronta per l'Europa la beta di Android 10 per Samsung Galaxy Note 10 : si parte dalla Germania : Ci sono belle novità per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus in Europa, visto che, come suggerito all'interno della community ufficiale, è stata rilasciata in Germania la prima beta della One UI 2.0, chiaramente basata su Android 10. La divisione tedesca dell'OEM lo ha confermato senza peli sulla lingua, annunciandolo attraverso un post pubblicato sul proprio blog. La distribuzione partirà per i modelli no brand (DBT). Non si conoscono ...

Samsung risolverà un problema che permette di sbloccare i Galaxy S10 con qualsiasi impronta digitale : Giovedì Samsung ha annunciato che diffonderà un aggiornamento software per risolvere i problemi di riconoscimento delle impronte digitali degli smartphone Galaxy S10. Un'utente britannica aveva detto al tabloid Sun che il suo Galaxy S10, dopo l'applicazione di una protezione per lo schermo,

Samsung Galaxy S10 si sblocca con qualsiasi impronta : (Foto: Lorenzo Longhitano) Il lettore ultrasonico delle impronte digitali di Samsung Galaxy S10 può sbloccare il dispositivo anche con impronte non registrate. Il caso è stato riportato per primo dal The Sun con una acquirente che ha scoperto che il marito poteva accedere allo smartphone poggiando il proprio polpastrello sullo schermo del top di gamma coreano. Come è stato possibile tutto questo? La falla non è responsabilità diretta di Samsung ...

Un fiume di firmware per i Galaxy Home : Samsung è pronta al lancio? : Samsung avrebbe all'attivo più di 240 firmware in test per i nuovi Samsung Galaxy Home e Galaxy Home Mini, segno che i lavori procedono a ritmo serrato

Samsung è pronta a far partire la beta della One UI 2.0 basata su Android 10 : Il programma beta per testare la One UI 2.0 di Samsung basata su Android 10 potrebbe partire già da questo ottobre