I Medici | anticipazioni prime puntate | Sharman svela un segreto su Lorenzo

Fonte : lanostratv

(Di martedì 26 novembre 2019) I– Nel nome della famiglia:prima puntata del 2 dicembre Andrà in onda il 2 dicembre la prima puntata de I– Nel nome della famiglia. La terza stagione delle fiction di Rai1 con protagonista Danieltornerà a parlare didei, dopo la rivolta dei Pazzi che ha chiuso la seconda stagione della fiction. Nella prima puntata del 2 dicembre de I, verranno mandati in onda due episodi “Sopravvivenza” e “I dieci”. Dopo la congiura dei Pazzi, e la morte del fratello,continuerà a cercare vendetta. Tra la famiglia di banchieri di Firenze a Papa Sisto IV continueranno ad esserci attriti e il conte Riario cercherà di far scoppiare la guerra tra Firenze e Roma. Intanto nella prima puntata de I– Nel nome della famiglia, le truppe del Regno di Napoli si schiereranno con quelle papali e ...

bandaroja25mayo : @GarauPina Certo, nn è un bel segnale. Ma lascio ai medici di Twitter le anticipazioni, io aspetto gli esami strumentali. - AOrtisei : -