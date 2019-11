Galliani | ' Dopo quel gol di Muntari non dato sono assolutamente favorevole al VAR'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) Uno dei personaggi più conosciuti del calcio italiano è sicuramente Adriano, per 31 anni amministratore delegato del Milan di Berlusconi. L'attuale dirigente del Monza (che milita in Serie C ed è primo nel suo girone con un discreto vantaggio sulla seconda) è stato ospite nelle trasmissione televisiva di Mediaset 'Tiki Taka'. Si è soffermato su molti argomenti, dagli anni da dirigente al Milan all'attuale esperienza da amministratore delegato del Monza. Infine non ha risparmiato una frecciatina alla Juventus in merito all'utilizzo del Var: secondola mancata assegnazione del gol dinella stagione 2011/2012, l'utilizzo di tecnologie che aiutano gli arbitri a sbagliare di menoben accette nel calcio. Ed è positivo che dal prossimo anno la Var sarà introdotta anche in Serie B, dovespera possa esserci anche il 'suo' Monza. In merito a ...

