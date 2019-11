EURO 2020 | dal 4 dicembre in vendita i biglietti per i tifosi Azzurri

Gran Premio Elettrico 2020 : parte messa in sicurezza 180 alberi Viale EUROpa : Roma – Formula E non dimentica neanche quest’anno la creazione di valore per il territorio. A poco piu’ di quattro mesi dal prossimo E-Prix di Roma, previsto per il 4 aprile 2020, Formula E ha infatti annunciato la finalizzazione delle operazioni di messa in sicurezza dei 180 alberi di Viale Europa, proprio nel cuore del quartiere Eur, per il terzo anno campo della gara capitolina. I lavori, che inizieranno oggi e termineranno ...

Sorteggio EUROpei calcio 2020 : le possibili avversarie dell’Italia e tutte le fasce : Si svolgerà sabato prossimo, 30 novembre, alle ore 18.00 italiane, al RomExpo di Bucarest, capitale della Romania, il Sorteggio della fase a gironi degli Europei di cacio del 2020. L’Italia, che sarà testa di serie, attende di conoscere il nome delle sue tre avversarie sulla strada verso la fase ad eliminazione diretta, che scatterà con gli ottavi. Le possibili avversarie del’Italia Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno una ...

Calendario Biathlon 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - EUROpei e Mondiali di Anterselva : La stagione degli sport invernali è definitivamente iniziata e nel prossimo fine settimana anche il Biathlon apre ufficialmente i battenti con la Coppa del Mondo 2019/2020 che alza il proprio sipario per lanciarci verso un nuovo e appassionante inverno. Si riparte per la prima volta con un azzurro (il sesso non fa importanza) chiamato a difendere il titolo, quella Dorothea Wierer che è uscita vincitrice la scorsa stagione dalla serrata ...

Sorteggio EUROpei 2020 : data - orario - programma - tv e fasce : Sarà il RomExpo di Bucarest, capitale della Romania, il teatro del Sorteggio della fase a gironi degli Europei di cacio del 2020, che si svolgerà sabato prossimo, 30 novembre, alle ore 18.00 italiane. L’Italia, testa di serie e uno dei Paesi ospitanti, sarà inserita d’ufficio nel Girone A, giocherà la gara inaugurale, e sa già che le tre gare della prima fase saranno tutte all’Olimpico di Roma. programma Sorteggio Europei 2020 ...

Olympiacos-Olimpia Milano - EUROlega basket 2019-2020 : programma - orari e tv : Undicesima giornata dell’Eurolega e sfida in trasferta per l’Olimpia Milano, che scenderà in campo venerdì sera in quel di Atene contro l’Olympiacos. Una partita importante per la squadra di Messina, reduce dalla settimana doppia con la vittoria contro il Maccabi e la sconfitta con l’Efes. Un ko che comunque non ha pregiudicato la posizione d’alta classifica di Milano. L’Olympiacos è molto più indietro con un record di 4-6 e l’Armani ...

Lazio-Cluj - EUROpa League 2019-2020 : programma - orari e tv : Prosegue senza sosta l’Europa League di calcio 2019/2020, con la Lazio di Simone Inzaghi che questa settimana sarà impegnata in casa contro i rumeni del Cluj, già qualificati, e vittoriosi anche nella gara d’andata per 2-1, mentre i bianco-celesti proveranno a chiudere nel migliore dei modi un torneo che fino ad ora non ha riservato particolari sorprese. La partita si svolgerà dunque questo giovedì, 28 novembre 2019, alle ore 21, ...

Istanbul Basaksehir-Roma - EUROpa League 2019-2020 : programma - orari e tv : Torna il grande spettacolo dell’Europa League 2019/2020, che vedrà disputarsi questo giovedì il sesto turno, tra cui anche l’incontro della Roma, avversaria dei turchi dell’Istanbul Basaksehir, in una sfida da non sbagliare per non perdere il treno che porta alla seconda fase. I giallorossi sono infatti attualmente in seconda piazza, con 5 punti, al pari del Borussia Mönchengladbach, con la formazione del Bosforo distante ...

Beach Volley - Campionati EUROpei Giovanili 2020. Turchia - Repubblica Ceca e Olanda ospiteranno le rassegne continentali : La Cev ha ufficializzato date e località in cui si svolgeranno i Campionato Europei Giovanili di Beach Volley del prossimo anno. Si tratta della prima mossa della Confederazione Europea in vista della prossima stagione. Da ufficializzare ancora, invece, la località e la data della rassegna continentale senior (quest’anno si è tenuta a Mosca) e le tappe del World Tour che verranno organizzate sotto l’egida della CEV. Si inizierà dal ...

Basket - EUROlega 2019-2020 : i risultati del 23 novembre. Real Madrid e Barcellona spengono CSKA Mosca e Maccabi - torna a vincere il Fenerbahce : Giornata di emozioni, di ritorni alla vittoria e di match di altissimo livello, quella che l’Eurolega ha vissuto questa sera all’interno del decimo turno. Andiamo a vedere che cos’è successo in una notte particolarmente piena, con cinque incontri racchiusi in palle a due alzate a mezz’ora di distanza. BAYERN MONACO-PANATHINAIKOS 75-87 (24-16, 35-36, 53-65)Il Panathinaikos scappa via nella ripresa, trova il suo sesto successo della ...

Rugby - Champions Cup 2019-2020 : Benetton Treviso - con i Saints per la prima vittoria EUROpea : Appuntamento domani pomeriggio alle 14 allo stadio Monigo di Treviso, e in diretta streaming su DAZN, per la Benetton che nel secondo turno della Heineken Champions Cup ospita i Northampton Saints. I biancoverdi sono reduci dalla più che convincente prova di Dublino, dove sono usciti sconfitti contro il Leinster, ma giocando alla pari con gli irlandesi per tutti gli ottanta minuti. Contro i Saints, che all’esordio hanno vinto in casa con ...

EURO 2020 - sorteggiati gli accoppiamenti per gli spareggi : quattro i posti disponibili : Sono stati sorteggiati oggi a Nyon gli accoppiamenti per gli spareggi, che metteranno in palio gli ultimi 4 posti per Euro 2020 Si è tenuto questa mattina a Nyon il sorteggio per gli spareggi, che metteranno in palio quattro posti per Euro 2020. Per lo svolgimento degli accoppiamenti è stato tenuto conto della classifica della scorsa Nations League, suddividendo le squadre in quattro percorsi composti da semifinali e finali in gara unica ...

EUROpei calcio 2020 : il sorteggio degli spareggi per gli ultimi quattro posti : Si sono svolti questa mattina i sorteggi degli spareggi per Euro 2020. Alle già qualificate: Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Ucraina, Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda, Russia, Portogallo, Turchia, Danimarca, Austria, Svezia, Repubblica Ceca, Galles e Finlandia, si aggiungeranno quattro nazionali provenienti da altrettanti percorsi di qualificazione. Le squadre che parteciperanno a questa fase di qualificazione sono state scelte ...