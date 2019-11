Calciomercato Napoli | individuato il primo rinforzo per la prossima stagione | De

Fonte : sportfair

(Di martedì 26 novembre 2019) Il club azzurro ha messo nel mirino Sofyan Amrabat, centrocampista dell’Hellas Verona protagonista di un ottimo avvio di campionato Ilha giàil prossimo obiettivo di mercato, si tratta di Sofyan Amrabat, protagonista di un ottimo inizio dicon la maglia dell’Hellas Verona. Claudio Grassi/LaPresse Il club azzurro però non potrà acquistare il classe 1996 a gennaio perché, avendo collezionato presenze ufficiali quest’anno con il Club Bruges e con i gialloblù, per regolamento non può trasferirsi in una terza società. L’investimento che De Laurentiis è pronto a fare è davvero importante, dieci milioni di euro messi sul piatto per convincere il collega Setti, che al momento spara più alto. Il Verona riscatterà Amrabat per 3.5 milioni, rivendendo poi il calciatore a giugno ad una cifra quattro volte superiore, quella appunto chiesta al ...

DiMarzio : ??Il #Napoli ha fretta di chiudere adesso l’affare in vista di giugno??I dettagli dell’offerta al #Verona per… - Yuro_23 : RT @NicoSchira: Il #Napoli in pressing per Sofyan #Amrabat: offerti 12 milioni di euro al #Verona. Obiettivo chiudere subito per l’estate.… - nanni59483480 : @SpudFNVPN @SpudFNVPN NOVITÀ CALCIOMERCATO NAPOLI? PUOI FARE NOMI? -