Battleborn scrive la parola fine | i server andranno offline nel 2021

Fonte : eurogamer

(Di martedì 26 novembre 2019) Ricordate? Probabilmente non sarete in molti, motivo per cui 2K Games ha deciso di fare un annuncio piuttosto "cupo" riguardo al gioco.2K ha affermato che, a partire da ora,non è più disponibile per l'acquisto su tutti gli store digitali su tutte le piattaforme. Questo è l'inizio della fase di "sunsetting" del gioco.Nel corso del prossimo anno, le funzionalità diinizieranno lentamente a essere rimosse. Nel febbraio 2020, la valuta premium del gioco, nota come Platinum, sarà interamente eliminata. Detto questo, potrete comunque guadagnare Platinum nel gioco e spenderlo nel negozio. Quasi un anno dopo, nel gennaio, idisi chiuderanno definitivamente. Di conseguenza, questo renderà il titolo completamente ingiocabile.Leggi altro...