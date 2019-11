Asl Roma 1 | su San Filippo Neri chiarezza | rilancio necessario

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019)– “Ringraziamo l’esponente di Fratelli d’Italia Marco Visconti per i giusti apprezzamenti sull’eccellenza dell’ospedale San, punto di riferimento per il quadrante nord di. La notizia a cui si fa riferimento e’ del 2012, in periodo di commissariamento della Regione. Pertanto oggi non c’e’ alcun rischio di chiusura dell’ospedale e non ci sono piu’ quei motivi di preoccupazione ne’ per i cittadini ne’ per gli operatori”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa dell’Asl1. “La cardiochirurgia non e’ piu’ presente nella struttura sanitaria dal 2013 per motivi di riequilibrio della rete regionale- si legge nella nota- ma non vi e’ alcuna limitazione del reparto di neurochirurgia, che come altre specialita’ e’ oggetto di un piano di ...

zazoomblog : Asl Roma 6: dal codice rosso a nuove linee guida - #codice #rosso #nuove #linee #guida -