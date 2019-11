A26 | Cozzi | ‘Ponti in grave stato di degrado’ Gdf nella sede di Spea | acquisiti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) I ponti Fado e Pecetti, per i quali è stata disposta la chiusura della A26, tratto autostradale di competenza di Autostrade per l’Italia, sono in “undi degrado“. Parole del procuratore capo di Genova Francesco. Proprio per far luce su questo, la Guardia di Finanza è andatadelladel capoluogo ligure per acquisire i documenti e i report.Engineering è la società del gruppo Atlantia finita nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi per il quale Aspi rischia di perdere la concessione, vicenda sulla quale oggi è tornato a parlare Giuseppe Conte: su Autostrade “la procedura non sì è mai interrotta – ha detto il premier – dal momento in cui ècontead Aspi l’inadempimento la procedura è andata avanti. Adesso, lo possiamo anticipare, siamo pressoché in dirittura di arrivo. Il procedimento ...

