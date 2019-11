Verifiche sui viadotti dopo il maltempo | chiuso un tratto della A26

L'autostrada A26 è stata chiusa per Verifiche sui viadotti : La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia comunica che a partire dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta del L'autostrada A26 compresa tra l'allacciamento con L'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Tale misura, riferisce una nota, viene assunta per consentire l'esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale ...

Luca Sacchi - trovata la mazza usata per l’aggressione. La fidanzata : “La droga non c’entra”. Verifiche sui soldi nello zaino : Saranno interrogati sabato Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due ventenni di San Basilio fermati per l’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne colpito alla nuca a Roma mercoledì scorso. La procura di Roma contesta il concorso in omicidio, la rapina aggravata e detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo. Intanto le indagini per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto in via Mommsen proseguono. I carabinieri intendono stabilire ...