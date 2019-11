Pomeriggio 5 | Karina Cascella fa una grave insinuazione su un’ospite

Justine Mattera a Pomeriggio 5 : «Le foto senza mutande? Mio marito si è arrabbiato». Polemica con Karina Cascella : «Ho fatto una foto e mio marito si è arrabbiato», è la confessione di Justine Mattera a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D’Urso la showgirl ammette di aver avuto problemi in famiglia dopo l’ultima foto sexy pubblicata su Instagram. «Mio marito ha ragione, ma questo è sempre stato il mio lavoro», ha specificato. Non è la prima volta che l’americana si mostra senza veli e gli ospiti in studio ne apprezzano la bellezza, ma Karina Cascella passa ...

Pomeriggio 5 - Karina boccia Justine Mattera. Interviene la d’Urso : Karina Cascella rimprovera Justine Mattera a Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso Interviene Justine Mattera è stata uno degli ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. In studio la showgirl ha confidato di essere stata vittima di alcuni episodi di discriminazione di genere per aver posato nuda per alcuni scatti. Le foto avrebbero causato non pochi problemi a suo marito, che avrebbe ricevuto apprezzamenti non poco carini da parte dei ...

Barbara d’Urso riprende Karina Cascella : la gaffe a Pomeriggio 5 : Karina Cascella fa una gaffe a Pomeriggio Cinque. Interviene Barbara d’Urso Barbara d’Urso durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, incentrato sulle fobie dei personaggi del piccolo schermo, ha ripreso Karina Cascella che ha commesso una clamorosa gaffe in diretta. Cosa è successo? Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, ha ammesso di avere paura degli uccelli. L’opinionista, dopo la rivelazione del suo collega, ...

Pomeriggio 5 - Karina Cascella in lacrime : “Mio padre beveva e mi pestava - picchiava mia mamma anche incinta” : “Mio padre aveva grandissimi problemi con l’alcol. Ci ha picchiato per diverso tempo. picchiava anche mia mamma, poi a 18 anni me ne sono andata”. A rivelarlo in lacrime a Pomeriggio 5 è Karina Cascella che ha deciso di raccontare a Barbara D’Urso la sua infanzia difficile, con un padre violento. L’emozione è tanta e la porta ad interrompere più volte il suo racconto: “Sempre è andata così, picchiava mia mamma anche ...

Pomeriggio Cinque - Karina Cascella straziata : il ricordo che ha commosso Barbara D'Urso : Karina Cascella, ospite nel salotto di Pomeriggio Cinque, raccontando alcuni particolari del suo doloroso passato, ha commosso la padrona di casa Barbara D'Urso. "Prima è morto mio padre, poi dopo un anno e mezzo è morta anche mia madre. Quando è successo non avevamo neanche i soldi per il funerale"

Karina Cascella provata a Pomeriggio 5 : 'Mio padre aveva problemi con l'alcol' : Karina Cascella è ancora uno dei volti principali di Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi 1 ottobre, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è presentata in una veste differente da quella dell'opinionista agguerrita e ha raccontato il suo passato drammatico, segnato da un padre violento e manesco con problemi di alcolismo. Eppure la Cascella ha lottato con grande forza e determinazione, ha fatto blocco con le sue sorelle ed è riuscita a ...

