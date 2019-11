Nadal regala la sesta Coppa Davis alla Spagna | Canada ko 2-0

Coppa Davis 2019 : Rafael Nadal trionfa - batte Shapovalov in due set e regala il successo finale alla Spagna dopo 8 anni : La Spagna fa festa a Madrid e la Coppa Davis per la sesta volta nella storia è sua, sconfiggendo il Canada (2-0). Non poteva che essere il suo condottiero, Rafael Nadal (n.1 del mondo), a completare l’opera dopo il successo del primo singolare di Roberto Bautista Agut contro Felix Auger-Aliassime. Il campione nativo di Manacor ha confermato i pronostici ed ha sconfitto il classe ’99 Denis Shapovalov (n.15 del mondo) con il punteggio ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Shapovalov conquista il primo set con Khachanov - nel pomeriggio la Spagna di Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Shapovalov chiude il primo set con una prima vincente, rimonta da 1-4 completata! 40-30 Dritto a sventaglio magistrale giocato dal canadese, set point! 30-30 Risposta profonda di Khachanov che sorprende Shapovalov. 30-15 Perde le misura del campo Khachanov che con il dritto va fuori. 15-15 Stavolta è di poco lunga la risposta del russo. 0-15 Risposta vincente di rovescio di Khachanov. 4-5 ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Ora Khachanov-Shapovalov - nel pomeriggio la Spagna di Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Slice di Shapovalov che non supera il nastro. 40-30 Serve and volley ben giocato da Khachanov. 30-30 Prima e dritto vincente del russo. 15-30 Rovescio di Khachanov in corridoio. 15-15 Il dritto in accelerazione di Shapovalov pizzica la riga. 15-0 Risposta di Shapovalov troppo profonda. 1-1 Il canadese chiude il game di servizio con un ace. 40-15 Straordinario dritto in controbalzo di ...

Coppa Davis 2019 : Nadal e Granollers regalano il punto decisivo alla Spagna. Argentina ko e iberici in semifinale : Con sofferenza e determinazione la Spagna stacca il biglietto per le semifinali di Coppa Davis 2019 a Madrid. La selezione iberica nel match di doppio prevale contro la coppia Argentina formata da Maximo Gonzalez e da Leonardo Mayer e raggiunge in semifinale la Gran Bretagna. Il duo formato da Marcel Grannolers e da Rafael Nadal ha centrato l’obiettivo e pochi dubbi sul ritenere il campione nativo di Manacor il protagonista del match. Dopo ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo - partenza a razzo di Nadal contro Schwartzman! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:21 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal incontenibile, primo set contro Schwartzman archiviato in 26′ con il punteggio di 6-1! 21:17 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal indemoniato! Lo spagnolo conquista il secondo break, 5-1 e servizio per lui. 21:13 Gran Bretagna-GERMANIA: 2-1 per Struff senza break contro Evans nel terzo set. 21:08 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal conduce 3-1 con un break di vantaggio. 21:03 ...

Coppa Davis 2019 : Rafael Nadal vince in scioltezza contro Borna Gojo e regala i quarti di finale alla Spagna : Tutto come previsto: Rafael Nadal timbra il cartellino e sconfigge nel match valido per il Gruppo B della Coppa Davis 2019 il croato Borna Gojo con lo score di 6-4 6-3 in 1 ora e 27 minuti di partita. L’iberico (n.1 del mondo) alla Caja Magica di Madrid (Spagna) ha rispetto i pronostici, superando il n.280 del ranking con lo score di 6-4 6-3 e regalando l’accesso ai quarti di finale alla Spagna da prima nel raggruppamento. Nel primo ...

