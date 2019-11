M5S | Lombardi | Alleanze alle regionali? Rivotiamo su Rousseau

Fonte : blogo

(Di lunedì 25 novembre 2019) Su precisa indicazione della base, molto controvoglia il Movimento 5 Stelle correrà anche nelle elezioniin Emilia Romagna e Calabria. In questo momento i pentastellati sono allo sbando ed è dovuto intervenire Beppe Grillo in persona per cercare di rinsaldare pubblicamente la leadership di Luigi Di Maio.Proprio Di Maio sarà chiamato quindi ad occuparsi di queste elezioni, delle quali lui avrebbe fatto volentieri a meno per evitare di raccogliere risultati negativi oltreché per tenersi fuori dalla contesa emiliano-romagnola, dove si giocherà anche una grossa fetta della credibilità dell'Esecutivo a livello nazionale qualora dovesse vincere la Lega con il centrodestra. L'idea era quella di lasciare al Pd il compito di fare argine, ma la base non ha evidentemente compreso il momento.Lo stesso Di Maio aveva accantonato il tema dellecon il centrosinistra dopo ...

fattoquotidiano : M5s, Lombardi: “Di Maio? Non è Mandrake, i partiti con l’uomo solo al comando hanno fallito. Salvini? Una meteora,… - Ambra21899516 : RT @Arte_e_Politica: M5s alle regionali, Di Maio a Bologna esclude alleanza con Bonaccini e Pd: “Da statuto non possiamo sostenere il candi… - bizcommunityit : M5s, Lombardi: “Di Maio? Non è Mandrake, i partiti con l’uomo solo al comando hanno fallito -