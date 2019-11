In Spagna è stato intercettato un sottomarino che avrebbe avuto a bordo circa 3

Spagna - l’ex ct Moreno rompe il silenzio e si congeda da signore : “Sono stato di parola - coscienza a posto” : “Sono sempre stato un uomo di parola, ho detto che non sarei stato d’ostacolo qualora Luis Enrique avesse deciso di tornare ad allenare. E ho mantenuto quanto detto, anche se questo comportava la mia uscita. Gli auguro il meglio perché la sua gioia sarà la nostra”. Così l’ex ct della nazionale spagnola Robert Moreno rompe il silenzio dopo il divorzio con la Federcalcio e il ritorno in panchina di Luis Enrique. ...

“Il posto è sempre stato suo” - Luis Enrique torna ct della Spagna : “Luis Enrique è ed è sempre stato il leader di questo progetto. Aveva la nostra promessa che avremmo tenuto le porte aperte per lui”. Luis Enrique è di nuovo il ct della nazionale spagnola. Lo era prima della tragedia personale e torna “al suo posto”, come annuncia in conferenza stampa il presidente della RFEF (la Federcalcio spagnola) Luis Rubiales. L’ex tecnico della Roma aveva lasciato la guida della ...

Spagna - oggi Franco è stato riesumato. La seconda sepoltura di un’ideologia : Negli ultimi mesi, in Spagna, si è discusso molto dello spostamento dei resti di Franco. Finalmente, dopo anni di battaglie legali, indolenza e imbarazzi, si è deciso di riesumare il corpo del dittatore spagnolo e trasferirlo dall’imponente complesso monumentale di Valle de los Caidos alla cripta di famiglia del cementerio de Mingorrubio. Non che la nuova sistemazione sia particolarmente angusta: un mausoleo neanche troppo piccolo, che ricorda ...

Spagna - arrestato italiano tra 100 latitanti più pericolosi : La Polizia di Stato ha arrestato in Spagna uno dei 100 latitanti italiani considerati più pericolosi. Il 45enne Paolo Stellacci, destinatario di un mandato di arresto europeo, si nascondeva ad Alicante: su di lui pesano 12 condanne disposte dai Tribunali di Udine, Verbania, Novara, La Spezia, Roma, Velletri, Trieste e Imperia per un totale di 18 anni di reclusione. I reati contestati sono molteplici: violenza sessuale, calunnia, appropriazione ...

