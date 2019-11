“Icardi è il numero 1” E Wanda Nara la prende per i capelli | la ‘scenata di gelosia’ nei

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019) Toccatele tutto ma mai il suo Mauro Icardi.non riesce a trattenersi nemmeno se a fare degli apprezzamenti sul marito è un’amica come la collega e opinionista di Tiki Taka Giorgia Venturini, rimasta vittima di un “attacco di gelosia” dell’esplosiva argentina. Il siparietto, che ha subito fatto il giro della rete, è andato in scena nel camerino del programma di Italia Uno. Come riporta Il Giornale, le due,e Giorgia, sono amiche anche fuori dagli studi televisivi Mediaset, ma quando si tratta di Maurito, Lady Icardi non guarda in faccia a nessuno. Si scherza, naturalmente, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo dietro le quinte di Tiki Taka, a poco dalla diretta.ha pubblicato sui social network l’arrivo a Milano da Parigi e il trasferimento in auto verso gli studi televisivi., che è molto attiva su Instagram, ha poi ...

