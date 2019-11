Carola Rackete da Fazio a Che tempo che fa accolta come una eroina | il durissimo attacco

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 25 novembre 2019) L’arrivo dia Cheche fa ha creato non poche polemiche tra una parte politica, il centrosinistra e i sovranisti, in particolare Matteo Salvini e Giorgia Meloni.che è stata la comandante della Sea Watch, nave che per attraccare al porto di Lampedusa ha speronato una barca di finanzieri, è statadal conduttoreuna. L’intervista andata in onda su un canale pubblico ha scatenato le veementi polemiche di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il primo a polemizzare sulla presenza in studio a Cheche fa diè stato Matteo Salvini su Twitter: “Giusto tenere agli atti, per la serie il mondo al contrario: sulla tv pubblica, pagata da tutti, è andata in onda,con tutti gli onori, una che se ne è infischiata delle nostre leggi e ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza ...

AnnalisaChirico : Su Rai1, Carola Rackete si gretinizza: l’immigrazione legata all’apocalisse climatica. Peccato che gli africani non… - fattoquotidiano : La7, lite Gruber-Borgonovo su Sardine. E su Carola Rackete la conduttrice ricorda: “Salvini la chiamò ‘zecca’, term… - fattoquotidiano : Che tempo che fa, Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca: “Dovrebbe stare in galera e non in tv” -