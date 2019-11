Bisogna stare attenti quando si caricano gli smartphone dalle porte USB nei luoghi

Pavarese : “Bisogna stare attenti a ciò che accade nello spogliatoio perchè…” : Gigi Pavarese: “I panni sporchi si lavano in famiglia. Bisogna stare attenti a ciò che si dice nello spogliatoio”. Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto riportato dalla redazione di ForzAzzurri.net: “I calciatori del Napoli sono dei ragazzi, non dimentichiamolo: si comportano in un certo modo anche perché sono giovani. La contestazione che ci fu ...

Ora solare - si cambia : quando Bisogna spostare le lancette : Arrivederci ora legale, stanotte si torna a quella solare, che resterà in vigore fino al 29 marzo 2020. L'inverno adesso è...

Italia Under 21 - Nicolato alla vigilia : “Bisogna restare sereni - ogni gara fa storia a sé” : Dopo il pari di giovedì contro l’Irlanda, l’Italia Under 21 tornerà in campo domani per sfidare i pari età dell’Armenia nel gruppo 1 di qualificazione agli Europei del 2021. Quattro i punti degli azzurri raccolti nelle prime due uscite, in un raggruppamento – vedi il 5-0 rifilato dalla Svezia all’Islanda seconda in classifica – più equilibrato del previsto. “Si sono visti dei risultati un po’ ...

Alvino : “Napoli formazione anti-Brescia - simile a quella vista col Lecce. Netto il fallo su Llorente Bisognava protestare subito. Multa Koulibaly…” : Alvino sul fallo subito da Llorente e sulle ultime di formazione per Napoli-Brescia Il giornalista di TV Luna Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”, per parlare del fallo su Llorente e per qualche notizia sulla possibile formazione azzurra contro il Brescia. Ecco quanto ha detto: “Multa per Koulibaly? Sono questioni interne al club, c’è un regolamento e vedremo se la ...

Volley femminile - Alessia Orro : “Non Bisogna fare l’errore di chiudersi - restare soli può essere molto pericoloso” : Finito l’incubo di Alessia Orro: qualche giorno fa è stato arrestato lo stalker che ha terrorizzato per mesi la pallavolista di Busto e della Nazionale. La palleggiatrice azzurra racconta quanto le è accaduto a “La Gazzetta dello Sport“, lanciando un messaggio di speranza e coraggio alle vittime di stalking. Il peggio sembra essere passato: “Ora sto meglio, decisamente meglio. Sono stati mesi di paura e ansia, ma ora sono ...