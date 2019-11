9 cose da fare per rendere il web un posto migliore | secondo l’uomo che l’ha creato

Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ilre del World wide web, Tim Berners-Lee, e la sua Web Foundation hanno redatto il nuovo Contratto per il web, un manifesto che riassume azioni che governi, aziende e persone comuni che dovrebbero mettere in pratica per migliorare la qualità della vita online. “Mai prima d’ora il suo (di internet, ndr) potere è stato più minacciato”, spiega Berners-Lee: “Le comunità vengono fatte a pezzi mentre pregiudizio, odio e fake news vengono diffusi online. I truffatori usano il web per rubare identità, gli stalker lo usano per molestare e intimidire le loro vittime e gli interessi acquisiti stanno sovvertendo la democrazia usando tattiche digitali intelligenti”. Vedendo crescere un uso distorto della sua creatura, Berners-Lee nel 2018 ha chiesto a governi, aziende e cittadini di tutto il mondo di creare un piano per proteggere il web poiché è un importante strumento per il bene ...

