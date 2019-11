Una donna è dispersa dopo essere stata travolta da un fiume nell' Alessandrino

Maltempo - in Piemonte Una donna dispersa. A Torino il Po è in piena : E' ancora allarme Maltempo e incubo alluvione in Piemonte. A Sezzadio nell'Alessandrino, finito sott'acqua, c'è una donna dispersa, travolta dalla piena del fiume Bormida...

Maltempo - ancora disagi<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Aggiornamento - Le autorità hanno chiarito che c'è una sola donna dispersa nell'alessandrino. Si tratta di Rosanna Parodi, 52 anni, una dipendente di una casa di riposo, della quale si sono perse le tracce mentre stava andando a lavoro. La sua auto è stata trovata parcheggiata vicino ad una cascina e si pensa che la donna abbia proseguito il percorso a piedi, venendo travolta dalla piena del fiume Bormida. Maltempo, ancora forti disagiLa ...

Maltempo Alessandria - auto finisce nel fiume Bormida : Una donna dispersa : Un'auto con a bordo tre persone è finita nel fiume Bormida, in provincia di Alessandria, a causa dell'ondata di Maltempo che sta interessando la zona. I vigili del fuoco hanno già recuperato due dei tre occupanti, mentre una terza persona risulta dispersa. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 186 in prossimità del comune di Sezzadio.Continua a leggere

Palermo - donna uccisa a coltellate : fermato l’uomo con cui aveva Una relazione : A pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, arriva la notizia dell’ennesimo episodio di femminicidio. Una donna di 30 anni di origini romene, Ana Maria Lacramioara Di Piazza, è stata uccisa a coltellate venerdì sera. L’omicidio è avvenuto a Giardinello, in provincia di Palermo: i carabinieri hanno già fermato il presunto assassino. Si tratta di Antonino Borgia, imprenditore 51enne di Partinico con il ...

Donna trovata morta in Una roulotte. Uccisa da mesi. Fermato il compagno : Aveva tutti i requisiti per essere un “cold case”, un delitto irrisolto. Un corpo senza vita di una Donna, trovato lunedì scorso in stato di decomposizione all’interno di una roulotte. Sconosciuta l’identità. Dopo alcuni giorni, però, il giallo è stato risolto. Grazie a un tatuaggio sul petto. Il corpo è di Chiara Corrado, una quarantenne di Pisa Uccisa con un colpo alla testa, forse da un oggetto contundente, lasciata in una roulotte ...

Ogni 15 minuti Una donna in Italia è vittima di violenza : 88 casi ogni giorno : Ottantotto donne al giorno nel nostro paese subiscono violenza maschile, una ogni quarto d'ora. È il triste quadro presentato nel report "Questo non è amore 2019" della Polizia di Stato alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Gli autori sono Italiani nel 75% dei casi.Continua a leggere

Giovane mamma allatta il suo bambino in un ristorante le si avvicina Una donna e la mamma rimane di sasso alle sue parole : Una neo mamma, Briar McQueen aveva deciso di fare colazione furi casa per distrarsi un po’ ma, dopo aver ordinato, il suo bambino aveva iniziato a piangere. Allora la mamma per calmarlo lo aveva attaccato al seno e il bambino stava bevendo tranquillamente. Ma allattando, non riusciva a pranzare e così aveva lasciato stare il suo pranzo nell’attesa di finire di allattare. La mamma , mentre allattava, si guardava attorno temendo che a ...

Viareggio - donna trovata morta in Una roulotte : sparita da mesi - il cadavere in un telo di plastica : Il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato lunedì lunedì scorso chiuso in un telo di plastica all'interno di una roulotte abbandonata in un campo...

Fernanda Lessa intervista choc ho amato Una donna famosa : Ospite del programma su “Real Time” con ‘Seconda vita’ Fernanda Lessa con Gabriele Parpiglia, ha raccontato la modella e conduttrice tv: “Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano. Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne. Gli eccessi e i soldi mi hanno portato ...

Iva Zanicchi : “Benigni mi disse delle cose mostruose che non puoi dire nemmeno a Una donna che batte il marciapiede” : “A Sanremo mi disse delle cose mostruose. cose che non puoi dire nemmeno a una donna che batte il marciapiede”. Parole di Iva Zanicchi che ai microfoni de I Lunatici di Rai Radio2 ha raccontato un episodio accaduto a Sanremo. A dirle cose che lei ha definito mostruose fu Roberto Benigni: “Poi la settimana dopo mi chiamò e chiese perdono. Io l’ho apprezzato”, ha aggiunto la cantante e conduttrice. E Iva ha raccontato altri ...