“Sei un grande esempio” Tu sì quel vales | Maria e Gerry si emozionano dopo la storia di

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 24 novembre 2019) Unapazzescala raccontata durante l’ultima puntata di Tu sì que. Tra i tanti talentosi c’è Gabriele Andriulli. Il culturista è seduto su una sedia a rotelle da otto anni. Ha spiegato di essere “l’unico culturista su carrozzina in Italia”, mentre nel mondo sarebbero una trentina. La sua vita è cambiata a seguito di un incidente che ha causato una lesione midollare: “Sono volato fuori dall’auto”: con queste parole Gabriele Andriulli ha descritto l’incidente che gli ha cambiato la vita. Quindi ha spiegato alla giuria composta da Rudy Zerbi, Teo Mammucari,Scotti,De Filippi e Sabrina Ferilli: “Non muovo le gambe, sento giusto un po’ la gamba sinistra. Con il deambulatore sono riuscito a mettermi un po’ in piedi. Riesco a fare 50 metri ma ci metto mezz’ora”. Scotti ha sdrammatizzato: “Anch’io vado ala velocità”. In un’intervista rilasciata qualche anno ...

GassmanGassmann : Il mio premio più grande sei tu! Buon compleanno figlio mio.??????#forever - LucaBizzarri : C’è un mondo dove a 29/30 diventi amministratore delegato di una grande azienda, poi ti tengono lì un po’ di anni m… - imediciofficial : 'Uno pensa veramente di essere ripiombato a cinque, sei secoli fa': queste parole di Neri Marcorè ci danno l'idea d… -