Savelli | le riunioni non risolveranno il problema dei falli di mano Non è cambiato nulla

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Su Libero, Claudioscrive deidie della confusione che continua ad esistere attorno ad essi. Il pretesto è offerto dalla partita tra Atalanta e Juventus. “I vertici arbitrali possono organizzare tutte le riunione di questo mondo, ma nonil. Perché è a monte. Il regolamento è stato modificato per rendere più oggettivi idi, ma è stato scritto così male da aver generato l’effetto opposto. La quantità di eccezioni e cavilli porta quasi tutti gli episodi oltre i confini della regola, così ogni arbitro li interpreta come meglio crede. Accadeva anche prima, ora è solo aumentata la confusione perché sono cresciuti i casi critici”. Atalanta-Juve ha ribadito che non è, continua, né probabilmente cambierà. “Khedira, rigore; Emre Can,. In più, il fallo didi Cuadrado a monte del gol di Higuain, non ...

napolista : Savelli: le riunioni non risolveranno il problema dei #fallidimano. Non è cambiato nulla - ilNapolista -