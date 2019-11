Roma | Fonseca applaude Florenzi | “può giocare in diverse posizioni | con lui ho sempre

Roma-Brescia - Fonseca : “nel primo tempo poca intensità”. Poi spiega il ruolo e la gestione di Florenzi : “primo tempo giocato con poca intensità e aggressività, la squadra era lenta. Meglio nel secondo tempo”. Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Brescia. “Dobbiamo ancora migliorare in tutte le fasi della partita, oggi abbiamo segnato da palle ferme ma abbiamo avuto anche altre situazioni per fare gol”, aggiunge. “Pellegrini e Zaniolo possono giocare ...

Roma - chapeau Florenzi : “rispetto le scelte di Fonseca - da capitano devo dare l’esempio” : Una vittoria con la Nazionale per ritrovare il sorriso perso. Alessandro Florenzi non è più titolare inamovibile con la Roma, ma per il c.t. Roberto Mancini l’esterno Romano resta comunque un importante tassello dell’Italia. Ecco le parole del giocatore rilasciate in una recente intervista: “non ho giocato per far cambiare idee a Fonseca, ma solo per me stesso. Continuerò come sempre a dare il massimo in allenamento, ...

Roma - Dzeko giura amore ai giallorossi : “ho detto subito a Fonseca di voler rimanere - qui è casa mia” : L’attaccante bosniaco ha parlato del proprio futuro, ammettendo come si senta felice a Roma con la maglia giallorossa addosso Venerdì affronterà l’Italia con la sua Bosnia, in un match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Una partita particolare per Edin Dzeko, che nel Belpaese ha ormai messo radici. Alfredo Falcone/LaPresse Avrebbe potuto partire nelle ultime due sessioni di mercato, ma ha deciso di continuare ad ...

Roma - Fonseca smorza i toni : “non esiste nessun caso Florenzi - per me lui è molto importante” : L’allenatore della Roma ha parlato dell’esterno giallorosso, sottolineando come non esista nessun caso Alessandro Florenzi è finito ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, l’allenatore della Roma ha deciso di non impiegare più l’esterno italiano, finito in panchina nelle ultime sei partite giocate dai capitolini. Alfredo Falcone – LaPresse Una situazione davvero strana, che il manager portoghese ha ...

Fonseca : Roma troppo stanca - il Parma ha meritato : Fonseca: "Il Parma ha meritato la vittoria. La squadra e' stanca perche' questi giocatori hanno giocato tutte le ultime partite.

La Roma sprofonda a Parma - Sprocati e Cornelius puniscono Fonseca : Dopo la beffa in Europa, la Roma cade anche in campionato. Al Tardini gli uomini di Fonseca perdono 2-0 col Parma e arretrano in classifica, finendo al sesto posto. La Roma prova a orchestrare il gioco in avvio ma le prime occasioni pericolose sono del Parma: al 16’ uno schema da calcio d’angolo libera al tiro Gervinho che calcia alto. Al 17’ è Cornelius a provarci dalla distanza con una conclusione deviata da Kluivert e Fazio ma Pau Lopez è ...

Parma-Roma - D’Aversa al settimo cielo : Fonseca spiega i motivi della sconfitta : “Il Parma ha meritato la vittoria. La squadra e’ stanca perche’ questi giocatori hanno giocato tutte le ultime partite. Non e’ un problema di atteggiamento ma di reazione. Ci manca velocita’ di pensiero”. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo la sconfitta della sua Roma contro il Parma per 2-0.“Non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per vincere – ha spiegato il tecnico ...

Roma - Fonseca in conferenza : “Formazione? Non cambierò molto” : “Abbiamo fatto tante partite in questo periodo, ma non cambierò molto in vista di domani. Se la squadra sta bene, non c’è necessità”. Parla così in conferenza stampa, alla vigilia di Parma-Roma, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca. “L’umore della squadra? Abbiamo perso, ma quando è così la squadra deve capire che deve lottare di più. Abbiamo fatto una buona partita, è vero che abbiamo perso, ma la ...

Roma - rammarico Fonseca : “Anche questa volta il gol subito nel finale è ingiusto” : “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, anche se non ci sono state tante occasioni. Molto meglio nella ripresa, dove abbiamo creato di più e controllato bene. Il gol alla fine non è giusto, così come non lo era all’andata. Ma il calcio è questo e dobbiamo pensare a vincere alle prossime. Dobbiamo fare meglio negli ultimi 16 metri, abbiamo fallito 5-6 occasioni”. Queste le parole, a Tv8, del tecnico della Roma Paulo ...

Roma - Fonseca in conferenza : “Pronto a ridurmi l’ingaggio per avere meno partite. Turnover? Non è possibile” : “L’importanza che diamo all’Europa League? Chi lavora nella Roma deve sempre pensare a vincere. Noi giochiamo sempre per vincere, non è importante qual è la competizione, ma vincere sempre la prossima partita. Domani giocheremo contro una grande squadra e dobbiamo pensare a vincere”. Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida in casa del Borussia Moenchengladbach. “Partita decisiva? Lo ...

Roma - Fonseca senza peli sulla lingua : “sono disposto a ridurmi lo stipendio per avere meno partite” : L’allenatore della Roma si è scagliato contro le troppe partite in calendario, sottolineando come sarebbe disposto a perdere dei soldi affinché cambi la situazione Paulo Fonseca non le manda a dire e, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match di Europa League contro il Borussia M’Gladbach, si scaglia contro il fitto calendario. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse L’allenatore della Roma sarebbe disposto anche a ...

Roma-Napoli - Fonseca : “ottima partita - ma non abbiamo ottenuto ancora nulla” : Ottima prestazione e grande risultato nel pomeriggio per la Roma. Il tecnico Paulo Fonseca può ritenersi soddisfatto della vittoria ottenuta dai suoi uomini contro il Napoli. Ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: “Non abbiamo ottenuto niente ancora, pensiamo alla prossima partita. E’ importante la vittoria di oggi in termini di classifica, ma il prossimo match è quello che più conta. Siamo partiti bene, ma dopo ...

Roma rigenerata dalla cura Fonseca : gol ed entusiasmo per puntare all’Europa! Disastro Napoli : così la Champions si allontana : La Roma supera 2-1 il Napoli e vola al terzo posto in piena zona Champions: partenopei in difficoltà, con 6 punti in 5 partite l’Europa si allontana L’11° turno di Serie A si apre con Roma-Napoli, big match dà il via ad un pomeriggio di grande calcio nel quale ci saranno anche Bologna-Inter e il Derby della Mole fra Torino e Juventus. Se l’antipasto dell’Olimpico è indice dello spettacolo della giornata, ne vedremo ...