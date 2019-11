Minacce di morte a Ilaria Cucchi | “Preoccupata ma è la politica che fomenta odio”

Minacce di morte a Ilaria Cucchi su Fb : 18.18 "Chiedo a Salvini e agli iscritti alla Lega cosa pensano di questo post, dato che viene da un soggetto che dal profilo si dichiara loro sostenitore". Così Ilaria Cucchi che allega al suo profilo Facebook il post di un utente che scrive:"a sta stronza qualcuno metterà una palla in testa prima o poi". "Non posso far altro che denunciare-dice Cucchi-ma mi rendo conto che di fronte a tutto questo io e la mia famiglia siamo senza tutela".

Ilaria Cucchi - Minacce di morte su Fb : «E Salvini che pensa di questo post?» : Ilaria Cucchi denuncia minacce di morte su facebook e tira in ballo Matteo Salvini dopo averlo querelato per quanto detto dopo la condanna dei due carabinieri per la morte del fratello Stefano....

Paura per Conte - Minacce di morte e un proiettile per posta : disposta la vigilanza per l’allenatore dell’Inter : L’allenatore nerazzurro ha presentato denuncia contro ignoti, mettendo al corrente la società di questo spiacevole episodio Paura e apprensione per Antonio Conte, l’allenatore dell’Inter infatti è minacciato in forma anonima con una lettera e un proiettile spedite presso la sua abitazione. LaPresse/Marco Alpozzi Un episodio davvero spiacevole, reso noto dal Corriere della Sera, che ha spinto le autorità a disporre una ...

Clima - la ricercatrice : “Morte per smog tra le principali Minacce per l’Italia” : “Le principali minacce per l’Italia sono le morti per inquinamento atmosferico, le ondate di calore e la riduzione del potenziale di resa delle colture”. Lo ha detto all’AGI Marina Romanello della University College London, una delle autrici del report pubblicato su The Lancet. “Dagli anni ’60, il potenziale di resa delle colture per il mais si e’ ridotto del 10,2 per cento, quello per il grano invernale ...

Giovanni Floris a DiMartedì sulle Minacce di morte : "Salvini - capisce la differenza?". Cosa non torna : Una frase grave passata inosservata ai più. E' quella pronunciata da Giovanni Floris mentre si rivolgeva a Matteo Salvini. “Lei comprende - vero? - la differenza di valore simbolico tra le minacce rivolte ad una vittima dell’Olocausto, e quelle rivolte ad un politico?”, ha detto il conduttore di DiM

Giorgia Meloni : “Minacce di morte contro di me in rete - la sinistra non ha nulla da dire?” : Giorgia Meloni ha pubblicato su Twitter uno screenshot in cui compare una minaccia di morte a lei indirizzata: "Nei gruppi di sinistra, oltre le offese, ora si passa direttamente alle minacce di morte nei miei confronti. Per i media e i politici di sinistra che accusano me di 'seminare odio' tutto regolare?".Continua a leggere

Segre - Salvini : “Solidale - ma surreale che ci siano Minacce di morte serie A e B”. Poi se la prende con l’Anpi : “Massimo sostegno e solidarietà a Liliana Segre” ma “è surreale che ci siano minacce di morte di serie A e B, quasi che scrivere su un muro ‘Salvini crepa’ fosse un passatempo da democratici di sinistra”. Lo ha detto Matteo Salvini, Segretario della Lega, incontrando la stampa a Firenze. “Io non minimizzo niente”, ha sottolineato. Secondo Salvini “ogni scorta in Italia, e ci sono 300 scorte, ...

Minacce di morte a don Biancalani - il parroco che accoglie i migranti : Una cartolina con "baci da Riccione" indirizzata a Massimo Biancalani, piena di insulti e Minacce di morte per il suo impegno a favore degli immigrati accoglienza migranti migranti Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/30/Minacce-di-morte-a-don-Biancalani-il-prete-che-accoglie-i-migranti/Minacce di morte ...