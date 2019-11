Maltempo | “Non possiamo più parlare di eventi eccezionali | sono la naturale conseguenza

Maltempo - allerta rossa a Genova : 120 persone isolate e 19 sfollati. Il governatore Toti : “Non uscite di casa - massima prudenza” : È scattata alla mezzanotte di sabato l’allerta rossa a Genova a causa delle forti piogge che stanno colpendo la Liguria Tanti i disagi: in città già 19 persone sono state allontanate dalle loro abitazioni in via Rivarolo e a Teglia, mentre in corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono rimaste isolate a causa degli allagamenti e di una frana. “Non uscite di casa in queste ore di allerta rossa! Fatelo solo se ...

Maltempo Genova - nuova frana a Rivarolo : “Non uscite di casa - massima prudenza” : Occhi puntati sulla Liguria dove da stamani le forti piogge stanno interessando Genova e diverse parti della Regione, causando danni e disagi. A Trasta, nella frazione del quartiere genovese di Rivarolo 5 persone in via Mario Adda sono isolate per una nuova frana. Sul posto i vigili del fuoco. Gia’ alcune ore fa era stato deciso di far sfollare alcune persone in via Rivarolo e a Teglia in via precauzionale. “Non uscite di casa, ...

Movimento Fridays for Future Italia : “Non chiamatelo Maltempo - la crisi climatica è già qui” : “Da una settimana l’Italia è in ginocchio per un’ondata straordinaria di fenomeni meteorologici estremi. Venezia, Matera, Gallipoli, Firenze, Bolzano sono solo alcune delle numerosissime città flagellate da quello che la maggior parte dei media si ostina a chiamare genericamente ‘maltempo‘. Ma attribuire una serie di eventi di questa intensità e frequenza alla casualità, ai capricci del meteo, significa tacere che ...

Maltempo - storica piena dell’Arno in Toscana : “non era così dal 1992”. Coprifuoco a Pisa - in azione l’esercito [FOTO e VIDEO] : Situazione critica in Toscana per la piena dell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente Pisa, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per la piena dell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (Pisa), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la ...

Maltempo - Di Maio : “Non solo Venezia. Nelle prossime stati d’emergenza richiesti da regioni e comuni” : “La stessa attenzione che è stata data a Venezia va data a tutte le altre città e regioni colpite dal Maltempo. E’ incredibile che non si stia parlando che Matera, capitale della Cultura 2019, sia stata colpita dal Maltempo e nessuno ne sta parlando”. Lo dice Luigi Di Maio parlando con i giornalisti ad Acerra. “Ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro, che segue dossier” su Maltempo per la presidenza del ...

Maltempo - piena dell’Arno a Firenze e Pisa : “Non ci sono situazioni particolari di rischio” : La piena dell’Arno sta transitando a Firenze ma la cassa di espansione di Figline Valdarno non è stata utilizzata e ciò significa che Firenze non è particolarmente a rischio: lo ha spiegato il governatore Enrico Rossi in occasione della conferenza stampa tenuta alla sala operativa della protezione civile regionale. Rossi ha spiegato che si possono prevedere esondazioni nei canali minori della Piana. Dalle 13 allerta rossa per l’Arno ...

Venezia - Greenpeace : “Non chiamatelo Maltempo - è la conseguenza della crisi climatica in corso” : “L’ondata di eventi climatici estremi che in queste ore sta interessando da nord a sud vaste zone dell’Italia non è maltempo, ma la conseguenza della crisi climatica in corso. E quanto sta accadendo a Venezia non è, purtroppo, altro che un drammatico esempio dell’emergenza che già viviamo ogni giorno sulla nostra pelle“, dichiara Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia. Greenpeace chiede al ...

Maltempo : si stacca pannello in scuola a Ladispoli - “non ci sono pericoli” : “Nella notte tra domenica e lunedì, in occasione della forte ondata di Maltempo che ha colpito anche Ladispoli, dal soffitto di un’aula della scuola primaria Ilaria Alpi si è staccato un solo componente quadrato di fibra minerale di circa 50 centimetri per un peso di circa 500 grammi, dallo spessore di poco più di un centimetro. Dunque nessun crollo del soffitto come falsamente scritto in queste ore sui social network“: lo ha ...

Maltempo - Borrelli : un evento come l’alluvione di Firenze “non può ricapitare” : “Può ricapitare una situazione simile a quella del ’66? No, le opere strutturali fatte sono sicuramente importanti, anche se conta l’intensità delle piogge“: lo ha dichiarato oggi Angelo Borrelli, capo della protezione civile nazionale, a Firenze per le celebrazioni per i 53 anni dall’alluvione. “Sono in corso importanti lavori di prevenzione strutturale, quindi sono fiducioso che i lavori fatti e quelli che ...

Maltempo - forti piogge su tutta l’Italia e tromba d’aria in Liguria. Il sindaco di Sestri Levante : “Non uscite di casa” : Il weekend lungo di Ognissanti è stato all’insegna del Maltempo ha che ha sferzato ininterrottamente l’Italia, in particolare nelle ultime ore, dove – da nord a sud – si stanno verificando forti temporali e piogge abbondanti. In Liguria è scattata subito l’allerta meteo e ad essere attenzionata è soprattutto la riviera di Levante dove domenica mattina è scattata l’allerta rossa dopo che il torrente Petronio è ...