Maltempo | auto finisce nel Bormida | un disperso nell' Alessandrino

Individuata l’auto della donna dispersa nel fiume Bormida a causa nel Maltempo : soccorsi sul posto : E’ stata Individuata dai vigili del fuoco, in una zona non lontana dal luogo in cui e’ stata travolta, l’auto inghiottita dalla piena del fiume Bormida. Sono in corso le operazioni di recupero. della donna dispersa, al momento, ancora nessuna traccia. AGGIORNAMENTI LIVE L'articolo Individuata l’auto della donna dispersa nel fiume Bormida a causa nel maltempo: soccorsi sul posto sembra essere il primo su Meteo Web.

Viadotto crollato sull'Autostrada A6 Torino-Savona a causa del Maltempo : (Agenzia Vista) Savona, 24 novembre 2019 Viadotto crollato sull'Autostrada A6 Torino-Savona causa del maltempo Crolla sull'Autostrada A6 Torino-Savona una porzione di Viadotto a causa del forte maltempo che sta colpendo il Piemonte. /courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenza Vista Viadotto ? Luoghi: ...

Maltempo Toscana : donna in auto trascinata dalla furia dell’acqua - salvata : Una donna a bordo di un’auto è stata trascinata dalla forte corrente dell’acqua, causata dalle forti piogge, nel canale Serchio di Sorreggio, nella provincia di Lucca. La donna è stata tratta in salvo da personale del 118. I vigili del fuoco del Comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto nel canale. L'articolo Maltempo Toscana: donna in auto trascinata dalla furia ...

Maltempo - in Piemonte un'auto nel fiume Bormida : un disperso. A Torino annullata la Maratona : Maltempo infinito in Italia. Oltre alla Liguria, colpito anche il Piemonte dove un'auto è finita nel fiume Bormida, nell'Alessandrino: c'è un disperso. Nella vettura...

Maltempo Alessandria - auto finisce nel fiume Bormida : una donna dispersa : Un'auto con a bordo tre persone è finita nel fiume Bormida, in provincia di Alessandria, a causa dell'ondata di Maltempo che sta interessando la zona. I vigili del fuoco hanno già recuperato due dei tre occupanti, mentre una terza persona risulta dispersa. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 186 in prossimità del comune di Sezzadio.Continua a leggere

Maltempo - frana muraglione a Ospedaletti - sindaco si auto-sgombera : Fabrizio Tenerelli Il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti ha sgomberato diciotto persone, compreso sé stesso, dopo il crollo di un muraglione che si è verificato di fronte alla propria abitazione. Diversi gli interventi per il Maltempo in tutta la provincia di Imperia Il Maltempo ha fatto la sua comparsa anche nell’estremo ponente della Liguria, che dalla mezzanotte è in allerta rossa. Una quarantina gli interventi dei vigili del ...

Maltempo in Liguria : frana su Autostrada A10 a Genova : Nuove criticità si registrano in Liguria e nella provincia di Genova per il Maltempo. Le nuove precipitazioni cadute nelle ultime ore (destinate purtroppo ad intensificarsi) hanno creato nuovi...

Maltempo - automobile contro una frana : ferito l’autista. In Alto Adige oltre 800 interventi e duemila utenze senza elettricità : Un automobilista ha riportato ferite lievi dopo essere finito con la sua automobile contro un sasso franato sulla strada in val Venosta. Ecco il bilancio di una giornata di interventi in Alto Adige: 80 squadre di vigili del fuoco impegnate in 833 interventi nella sola giornata di oggi, 51 strade chiuse in tutto l’Alto Adige. Questo il bilancio tracciato alle ore 19 dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il ...