LIVE Spagna-Canada 1-0 | Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Nadal-Shapovalov 6-3 0-1! Lo

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40approfitta delle titubanze dicon il diritto: parità. AD-40 Serve&volley dinon riesce a passarlo. 40-40 Per la prima volta nel match, si va ai vantaggi sul servizio dello spagnolo. 40-30 Prima esterna da destra per. 30-30 Bravoad intercettare il servizio e bloccare la risposta di rovescio. 15-15 Torna a macinare gioco: diritto in contropiede. 0-15 Sale dillocon il diritto lungolinea:in difficoltà. 0-1 Comincia bene il canadese nel secondo set. 40-30 Gran smorzata diche spezza lo scambio sulla diagonale di diritto. 30-30 Gran rovescio incrociato dell’iberico in risposta. 30-15 Lungo il diritto dine approfitta. 0-15 Ottima risposta in partenza di. INIZIO SECONDO SET 19.59 Rafaelmette in cascina ...

zazoomnews : LIVE Spagna-Canada Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Auger-Aliassime-Bautista Agut 4-4 nessun break nel 1° set -… - zazoomblog : LIVE Spagna-Canada 1-0 Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Nadal-Shapovalov 2-1! Lo spagnolo comincia in maniera ag… - zazoomblog : LIVE Spagna-Canada 1-0 Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Nadal-Shapovalov 5-2! Lo spagnolo piazza il break -… -