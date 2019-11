Governo | Conte | nessun rischio crisi

Conte : “Il Governo non cadrà - ma basta con le liti. Avanti con un cronoprogramma di riforme” : Il presidente del Consiglio Conte, in un'intervista a 'la Repubblica', ha assicurato che l'esecutivo non cadrà a gennaio: "basta con le liti, si rimanga concentrati. Con l'anno nuovo Avanti con un cronoprogramma di riforme che l'Italia attende da anni. Nessuna aspirazione o velleità ad essere il nuovo leader M5s".Continua a leggere

Ilva - Conte : "Il Governo si impegna a garantire il massimo livello di occupazione" : Nella serata del 22 novembre 2019, si è tenuto un lungo vertice tra il governo italiano e ArcelorMittal per trovare una soluzione alla grave situazione in cui si trova l'ex Ilva. Poco dopo le 23 il Premier Giuseppe Conte si è presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo circa quattro ore di riunione:"Il governo è disponibile a sostenere questo processo anche con misure sociali in accordo con i sindacati. Fermo restando che dal nostro ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio : “Il Governo Conte balla sul Titanic. Se cade Salvini riscrive la Costituzione” : Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede a Marco Travaglio un commento sulla cena convocata dal premier Giuseppe Conte per distendere un po’ gli animi, durante la quale proprio Conte pare abbia detto: “Chissà se supereremo gennaio”. “Ridevano tutti, io non ho capito che cazzo avessero da ridere questi con la situazione ...

Conte : “Mittal disponibile a un nuovo piano industriale. Il Governo potrebbe chiedere un rinvio dell’udienza” : Le dichiarazioni del premier dopo il lungo vertice a Palazzo Chigi con i vertici del gruppo franco indiano. E intanto i dirigenti di Taranto svelano: «Ordini azzerati dall’Ad»

Ilva - vertice Governo-Mittal. Conte : “Nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico. Apertura - ma sarà trattativa difficile” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”, c’è stata “una grande Apertura” ma sarà una “negoziazione faticosa, lunga, complicata”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche ...

Conte ricompatta il Governo : “Regionali non sono referendum su di noi - rispettiamo transizione M5s” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a tenere unita la maggioranza e assicura che le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria non saranno un referendum sul governo. Allo stesso tempo, Conte chiede di rispettare la difficile fase di transizione che sta vivendo il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Giuseppe Conte - dopo Ilva guerra anche ad Alitalia. Mossa kamikaze : il Governo cade sui Benetton? : Il premier Conte è ai ferri corti con lo stato maggiore di Atlantia, la holding dei Benetton che gestisce le Autostrade. Giovedì 21 novembre, scrive Il Tempo, il vertice tra il governo e l'azienda non è stato positivo. Da una parte l'esecutivo, furioso per l'abbandono della trattativa per salvare

Crisi di Governo : i grillini scaricano Conte e Zingaretti : Il messaggio è chiaro: i grillini vogliono contarsi alle Regionali di Emilia Romagna e Calabria. La consultazione aperta agli iscritti

Governo - Conte a cena coi ministri : “Nessun litigio nella maggioranza”. Poi scherza : “Ho cucinato io” : “Ce la siamo meritati, abbiamo lavorato tanto”. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla cena che ha organizzato al termine di un Consiglio dei ministri durato circa due ore. Arrivato per ultimo, Conte è stato preceduto dai ministri, entrati senza rilasciare dichiarazioni. “Non c’è nessun litigio nel Governo” ha detto poi Conte, all’uscita. L'articolo Governo, Conte a cena ...

"Il voto su Rousseau non avrà ripercussioni sul Governo" - dice Conte : Il voto sulla piattaforma Rousseau della base M5s può avere ripercussioni sul governo? "Assolutamente no". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi per recarsi alla cena con i ministri in un ristorante del centro di Roma. Tra i primi ad arrivare il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il ministro dei Beni ...