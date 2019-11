Gazzetta | il voltafaccia di Insigne | Mertens e Callejon

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Ancelotti sempre più solo anche in campo, scrive oggi ladello Sport. Carlo Ancelotti avrà dimostrato tutte le sue debolezze, in questo periodo, ma è pur vero che soltanto parte della squadra ne sta sostenendo il lavoro. Pare che lì davanti ci sia stata la resa, ieri sera il solo Lozano ha dato la sensazione di volerci essere, di voler scalare questo massiccio dolomitico Napoli insubordinato negli spogliatoi dunque e svogliato in campo. Dopo la rottura tra la società, la squadra e l’allenatore del 5 novembre, la sensazione è che ciascuno vada avanti per la propria strada e seguendo le proprie idee. È rimasto solo Ancelotti a ricordare ai calciatori che c’è una stagione da portare a termine, in realtà da poco cominciata e che bisogna rimettersi in corsa per onorare la storia del club, la maglia e i tifosiresta un mistero se si confrontano le sue ...

