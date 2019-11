GAZZETTA contro Ancelotti | ”Progetto fallito I numeri sono la sua condanna!”

Probabili formazioni GAZZETTA : così il Napoli si schiererà contro il Milan : Ultimissime calcio Napoli: le Probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport Probabili formazioni Gazzetta – All’interno di una videografica pubblicata pochi minuti fa, il portale online de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla probabile formazione con cui il Napoli scenderà in campo questa sera. Una sfida decisiva che vedrà Carlo Ancelotti tornare ancora […] Leggi tutto L'articolo Probabili formazioni Gazzetta: così il ...

GAZZETTA : contro il Milan - Fabian unico play nel nuovo 4-3-3 di Ancelotti : Una posizione nuova per Fabian, sabato, contro il Milan. Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo potrebbe essere schierato in una inedita versione da centrale unico nel centrocampo a tre a cui pensa Ancelotti. Non sarebbe un regista classico, ma un giocatore di qualità, “capace di vedere gioco e anche di coprire da una posizione più bassa”. Qualcosa simile a quanto ideato dallo stesso tecnico con Pirlo al ...

GAZZETTA : duro scontro Allan-Edo De Laurentiis : «i tuoi soldi mettiteli…» : La Gazzetta riporta il retroscena di quanto avvenuto nello spogliatoio del Napoli al termine della partita col Salisburgo. Tutto è cominciato con l’ingresso del figlio del presidente, Edo De Laurentiis, a ricordare i proclami paterni per cui dovevano tornare in ritiro. “Il capitano Lorenzo Insigne ha parlato a nome della squadra, ma mantenendo un contegno: «Dì a tuo padre che noi in ritiro non ci torniamo». E poi i senatori del ...

GAZZETTA : cinque azzurri a capo della rivolta contro il ritiro : L’ammutinamento del Napoli alle decisioni del suo presidente non passerà sotto silenzio, ma avrà sicuramente delle conseguenze. La reazione della squadra al ritiro non era stata positiva e ieri sera i ragazzi hanno deciso di non rispettarla e ritornare a casa. Una decisione che parla di uno strappo tra la società e i calciatori, non tutti. Come accade in ogni spogliatoio c’è sempre chi trascina gli altri e riesce ad infiammare gli ...

GAZZETTA : vergogna ultras interisti - che intonano i soliti cori contro Balotelli : Ancora episodi di inciviltà. Stavolta il teatro è stato lo stadio di Brescia. A cantare sono gli ultras interisti. L’obiettivo dei soliti cori beceri, invece, Mario Balotelli. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. I cori partono dopo il gol dell’Inter firmato Lautaro Martinez. Scrive la rosea: “la scala nobiliare dei cori tocca tutti i rami: uomo di m…, pezzo di m…, bastardo, figlio di p… Anche se l’incipit era ...

Decreto Scuola : slitta pubblicazione in GAZZETTA - nuovo incontro il 28 Ottobre : Il 10 Ottobre il Consiglio dei Ministri ha dato il via alle misure straordinarie del Decreto Scuola per nuove assunzioni e interventi nell’Istruzione italiana. Sembrava tutto pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma ancora non c’è chiarezza sui titoli di studio per il Concorso Dsga facenti funzione e sull’esclusione di alcune categorie di docenti, tra cui quelli con 3 anni di servizio nelle scuole ...

GAZZETTA : Milik titolare contro la Spal con Insigne al suo fianco : La Gazzetta dello Sport fa il punto sul prossimo appuntamento in campo del Napoli dopo la trasferta Champions che sarà a Ferrara alle 5 di domenica. Per la gara contro la Spal Probabile turnover dopo la Champions, con Milik di nuovo titolare e Insigne al suo fianco, con Zielinski a sinistra. Difficile il recupero di Mario Rui e Ghoulam, quindi Di Lorenzo ancora a sinistra e Malcuit a destra. Manolas non ha giocato in Coppa per un dolore al ...

GAZZETTA : Milik al centro dell’attacco contro il Verona : Milk sarà la certezza dell’attacco del Napoli di oggi contro il Verona. Carlo Ancelotti ah infatti deciso di puntare sul centravanti polacco per tornare a vincere secondo la Gazzetta dello Sport. Non ci sono ma, il Napoli ha perso troppi punti per strada e lo ha fatto mangiandosi gol. Un sintomo da cui Milik non è stato immune soprattutto nella partita di Champions contro il Genk. Ma adesso il centravanti ha finalmente ritrovato al via del ...

GAZZETTA : Lozano rientra oggi - dovrebbe saltare la gara contro il Verona : Si era temuto il peggio l’altro giorno dopo le immagini dell’infortunio di Hirving Lozano contro il Panama Dopo l’ennesima entrata dura, Lozano è rimasto a terra dolorante, in un primo momento s’è pensato che fosse interessata la caviglia ma il giocatore s’è rialzato e ha provato a restare in campo: ha dovuto arrendersi, però, dopo qualche minuto per il dolore lancinante che l’ha costretto a uscire dal campo in barella Come scrive ...

GAZZETTA : Ancelotti conferma la fiducia a Milik - sarà titolare contro il Verona : Per una volta la Nazionale ha fatto bene al Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, restituendole un Milik tornato a segnare. Una rete che dovrebbe servirgli per lasciarsi alle spalle un inizio di stagione davvero imbarazzante, caratterizzato da una serie infinita di errori sotto porta, che sono costati al Napoli qualche punto in classifica, sia in campionato sia in Champions League. Milik ha chiesto di poter giocare di più, ma ciò non toglie ...

GAZZETTA : difesa inedita contro il Torino. Esordio per Luperto : Non parlate ad Ancelotti di “emergenza difesa”, scrive la Gazzetta dello Sport. Carletto punta sulla rosa lunga e per coerenza non cerca alibi cercando di tramutare i problemi in opportunità, per quelli che finora hanno avuto meno spazio Domani ci dovrebbe essere l’Esordio di Sebastiano Luperto al centro della difesa al fianco di Manolas. Una coppia inedita data la squalifica di Koulibaly. Ma non mancano le alternative che il ...

GAZZETTA : si decide oggi chi andrà in panchina del Torino contro il Napoli : Ancora incerto il nome di chi guiderà il Torino contro il Napoli domenica. La Gazzetta dello Sport scrive che è prevista per oggi la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale sul ricorso del Torino, difeso dall’avvocato Chiacchio, contro le squalifiche per un turno di Walter Mazzarri e del vice Nicolò Frustalupi. “Si tratta di due casi diversi: Mazzarri è la prima «vittima» delle nuove regole, che portano allo stop di un tecnico in ...