Donna uccisa nel Palermitano | all’amante gridava | “Fermati | aspettiamo un figlio”

Palermo - Donna incinta uccisa a coltellate dall'amante : Orrendo caso di omicidio in provincia di Palermo . Una ragazza di origine rumene di 30 anni, Ana Maria Lacramioara Di Piazza, adottata da bambina da una famiglia di Giardinello, è stata uccisa a coltellate da Antonino Borgia, un uomo di 51 anni con il quale da circa un anno intratteneva una relazione.Le indagini dei carabinieri sono state avviate ieri mattina quando due persone residenti a Balestrate hanno telefonato per segnalare un caso di ...

Palermo - uccisa Donna a coltellate : fermato un uomo : Omicidio a Partinico, nel palermitano, nella notte tra venerdì e sabato. Una donna romena è stata uccisa a coltellate. Per l'omicidio è stato fermato dai carabinieri un uomo, 51 enne, imprenditore, che si trova ora in carcere. Il corpo della vittima, che era di Giardinello (Pa), è stato trovato abbandonato in un terreno, fra Partinico e Balestrate, in aperta aperta campagna. (Lapresse) Redazione ?