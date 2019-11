Trieste | cadavere in un sacco | ​indagata la convivente ucraina

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Giorgia Baroncini La donna, rintracciata telefonicamente in, ha confessato il delitto: ha agito per difendersi dall'uomo che si opponeva al suo ritorno nel Paese di origine Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme: da giorni non vedevano più la coppia e così hanno chiamato le forze dell'ordine. Quando gli agenti di, coadiuvati dai Vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento dei due non hanno trovato nessuno, poi sul balcone la tragica scoperta. Chiusi in alcuni sacchi di plastica neri c'erano i resti di un uomo. L'aggressione Secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile di, l'uomo sarebbe stato ucciso dalla sua compagna al termine di una violenta lite. In particolare, l'uomo di 75 anni si sarebbe opposto al ritorno nel proprio Paese della. Così la donna, forse per difendersi da un'aggressione, lo avrebbe soffocato con un ...

