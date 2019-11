Mertens e Callejon | i calciatori messi ai margini da Ancelotti Partenza in vista La

Formazione Milan-Napoli - Gazzetta : Ancelotti conferma il 4-4-2 con Mertens e Callejon in panchina : Non ci dovrebbero essere più dubbi, almeno per la Gazzetta dello Sport, sulla Formazione del Napoli che affronterà oggi il Milan. Nonostante i tanti richiami al possibile 4-3-3, Ancelotti continuerà ad andare in campo con il suo modulo il 4-4-2. Partiranno Insigne e Lozano come copia d’attacco dal momento che Milik è ancora fuori. Out invece Mertens e Callejon, come preventivato in questi giorni, spazio finalmente per Elmas a destra e ...

Sky : Milan-Napoli - probabile formazione. Elmas al posto di Callejon. Out anche Mertens : Sky Sport prova a ipotizzare la formazione che Carlo Ancelotti metterà in campo domani pomeriggio contro il Milan. Il tecnico partenopeo non abbandona il 4-4-2 per il suo Napoli, a dispetto di quanto si è detto nei giorni scorsi, ovvero che potesse optare per un 4-3-3 per favorire alcuni giocatori che in quel modulo si trovano meglio. In porta, per Sky, ci sarà Meret. Davanti a lui sulla destra Di Lorenzo e a sinistra Luperto. Centrali, Manolas ...

Radio Marte - Marchetti (SKY) : ”Callejon-Mertens - esclusione dovuta a motivi extra calcistici” : Radio Marte, il giornalista Luca Marchetti analizza la situazione di Mertens e Callejon Radio Marte – Continuano a tenere banco in casa Napoli le vicende tattiche intorno alla partita che si disputerà domani sera contro il Milan. Secondo quanto riportato un po’ da tutti i giornali infatti Carlo Ancelotti, dopo un’attenta valutazione, avrebbe deciso di […] Leggi tutto L'articolo Radio Marte, Marchetti (SKY): ...

Sky - Marchetti : “Mertens e Callejon - il Napoli la priorità per entrambi. Questione rinnovi - resta il problema economico…” : Il punto di Marchetti sui rinnovi di Mertens e Callejon Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Marte Sport Live”, trasmissione in onda su Radio Marte: “Il Napoli ha fatto capire sin da subito che avrebbe attribuito una multa ai calciatori che quindi se lo aspettano e allo stesso modo il club azzurro ha messo in preventivo anche delle conseguenze. Che poi la multa ricada alla vigilia di ...

Probabili formazioni Milan-Napoli : Sky conferma la panchina per Mertens e Callejon : Sky conferma le voci secondo cui Mertens e Callejon si avviano verso la panchina nella sfida di domani a Milano contro i diavoli rossoneri. Per la formazione che dovrà scendere in campo alle 18 infatti Ancelotti, confermata l’indisponibilità di Milik, dovrebbe preferire la coppia d’attacco Insigne-Lozano che lascerebbe di fatto fuori Mertens. Ancora dubbi sulla corsia destra, dove Elmas potrebbe soffiare il posto a Callejon. In ...

Mertens e Callejon messi ai margini da Ancelotti. Partenza in vista. La situazione : Ultimissime calciomercato Napoli, Mertens e Callejon messi ai margini da Ancelotti. I due possono partire già da gennaio CALCIOMERCATO NAPOLI – Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il match contro il Milan potrebbe riservare due sorprese clamorose. Entrambe sono inoltre fortemente legate alle questioni di calciomercato del Napoli. Stiamo parlando ovviamente di Dries Mertens […] Leggi tutto L'articolo Mertens e ...

Napoli-Milan - Ancelotti rinuncia a Mertens e Callejon : le ultime : Napoli-Milan, Ancelotti rinuncia a Mertens e Callejon: le ultime Napoli Milan| Mancano ormai poco più di 24h a Milan-Napoli e le indiscrezioni sugli uomini che Carlo Ancelotti ha intenzione di schierare contro i rossoneri si sprecano. Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza di un ritorno al passato per gli azzurri con il passaggio dal 4-4-2 al 4-3-3 di “sarriana memoria“. L’edizione odierna de “La Repubblica” però ha va ...

Corrmezz : esclusioni eccellenti per Milano - fuori Mertens e Callejon : I prossimi giorni saranno fondamentali per risolvere diverse situazione, innanzitutto la questione multe che il presidente ha minacciato e promesso di infliggere ai calciatori rei di essersi ammutinati contro la sua decisione di andare in ritiro dopo la partita contro il Salisburgo. E poi c’è la questione punti, classifica e vittorie. Il Napoli stenta i questa prima parte del campionato e adesso è arrivato il momento di investire la rotta ...

Cosattini sul mercato del Napoli : ”Partiranno Callejon e Mertens a gennaio. Serve un vice…” : Cosattini: Credo che il Napoli andrà sul mercato a gennaio: Serve un centrocampista. Per fortuna Allan sta tornando fisicamente a posto, ma manca un suo vice Alessandro Cosattini è intervenuto a Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare delle possibili mosse di mercato in entrata ed uscita del Napoli. Questo quanto detto dal giornalista: SUL mercato DEL Napoli “La copertina del giorno se la prende Balotelli, ma ...

Gazzetta : De Laurentiis pronto a cedere Mertens e Callejon a gennaio con l’offerta giusta : La crisi del Napoli, non solo quella dei risultati, ma soprattutto quella che si è aperta tra la società e la squadra dopo l’ammutinamento, ha portato conseguenze difficilmente prevedibili. Se fino a quest’estate il presidente aveva messo la mano sul fuoco che nessuno sarebbe stato ceduto e che avrebbe cercato di mantenere l’ossatura del Napoli per rafforzarlo, adesso molti appaiono in bilico. Primi fra tutti Mertens e Callejon ...

Longhi : “Ecco quale sarà il futuro di Mertens e Callejon…” : Bruno Longhi: “Mertens non andrà all’Inter. Neppure Callejon sarà ceduto”. Il giornalista Bruno Longhi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto, programma in onda su 7 Gold rispondendo a un tifoso del Napoli che aveva dato ormai per fatto l’approdo di Dries Mertens all’Inter. Queste le parole del giornalista di Mediaset riportate da ForzAzzurri.net: “Ti do una notizia: a me ...

Ceccarini : ”Mertens e Callejon al momento non rinnovano ma non partono a gennaio” : NAPOLI – NM LIVE – Niccolò Ceccarini: “Mertens e Callejon al momento non rinnovano con il Napoli, ma non partono a gennaio, per Ibrahimovic Bologna in pole, per Tonali tanta concorrenza, Cavani via dal PSG” Ceccarini NAPOLI – Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, è intervenuto a “NapoliMagazineLive”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Ecco quanto dichiarato dal ...

Mertens e Callejon - addio sempre più vicino! Rifiutato il rinnovo! : Secondo quanto riportato dal quotidiano IL MATTINO, la società del presidente De Laurentiis non ha trovato l’accordo economico per il rinnovo di contratto di Dries Mertens e José Maria Callejon. L’ addio, quindi, sembra essere sempre più vicino. L’Inter potrebbe essere una delle possibili destinazioni per Mertens che è a scadenza a giugno 2020 e da gennaio potrà svincolarsi a parametro zero. Un’opzione da tenere ...

Napoli - Mertens e Callejon potrebbero essere venduti a gennaio : In questi giorni il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è a Los Angeles negli Stati Uniti per alcuni impegni cinematografici. Nonostante ciò è in costante contatto con il suo entourage nel capoluogo campano per seguire le vicende del suo club. Infatti, potrebbe essere proprio dall'altra parte del mondo che il patron azzurro deciderà il futuro e le sorti della sua società. De Laurentiis, dopo l'ammutinamento dei suoi giocatori e tutte le ...