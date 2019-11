“La vita in diretta cancellata” Lorella Cuccarini e Alberto Matano ‘a casa’ | la

“La mia vita a Londra - nel mondo machista della finanza. Ma qui gli stage sono finalizzati all’assunzione” : Per chi sogna una carriera nella finanza non c’è posto migliore di Londra. “Perché, come dicono i londinesi, puoi fare solo una scelta: o qui o New York“. Gaia Corbetta, 26 anni, analista attuariale – cioè esperta di gestione dei rischi dei mercati – parla dal quinto piano di un grattacielo della City, il cuore finanziario della capitale inglese. Qui da tre anni si sta facendo spazio nel settore delle assicurazioni, ...

Giornata mondiale dei poveri - Papa Francesco ne invita 1.500 a pranzo. “Lasagne senza carne di maiale - così tutti possono mangiarle” : Il dito puntato contro “l’indifferenza” verso gli ultimi durante l’Angelus, poi 1.500 poveri invitati a pranzo. Con monsignor Rino Fisichella che annuncia tra le portate la lasagna senza carne di maiale così “anche gli altri ospiti possono mangiare tranquillamente tutto”. Nella Giornata mondiale dei poveri, da lui istituita tre anni fa, Papa Francesco punta il dito contro “l’indifferenza” ...

Francesca Fialdini dopo Tv Talk : “La vita in diretta format superato” : La vita in diretta, Francesca Fialdini si sfoga: “Il pubblico cambia, non è un monolite!” Quest’anno La vita in diretta sta vivendo un periodo decisamente più favorevole rispetto alla scorsa stagione quando a condurlo erano Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Se il primo è tornato a condurre il suo caro programma UnoMattina in Famiglia (assieme a Monica Setta) il sabato e la domenica, la seconda è in onda ogni domenica, ...

Francesca Fialdini : “La vita in diretta non mi manca. Cuccarini e Matano? Mai visti” : La vita in diretta, Francesca Fialdini risponde alle domande sul programma a Tv Talk L’amore tra Francesca Fialdini e La vita in diretta si è interrotto e pare di capire anche in modo brusco. Insomma, non sono rimasti in buoni rapporti. L’affetto della Fialdini nei confronti del programma pomeridiano di Rai 1 è rimasto probabilmente, […] L'articolo Francesca Fialdini: “La vita in diretta non mi manca. Cuccarini e Matano? ...

Sigarette elettroniche - “La vitamina E acetato all’origine di malattie e decessi” : Potrebbe esserci la vitamina E acetato all’origine dei danni polmonari e dei morti collegati all’uso delle Sigarette elettroniche negli Stai Uniti. L’ipotesi arriva dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention) americani, che hanno identificato questo composto chimico nei fluidi polmonari di 29 persone malate. La scoperta potrebbe una “svolta” che indica il probabile ...

Pompieri morti - “La tragedia poteva essere evitata : il proprietario della cascina aveva subito minacce” : E ora spunta anche un rapimento finito bene della cagnolina del proprietario della cascina esplosa lunedì notte in provincia di Alessandria, esplosione che ha causato la morte di tre Pompieri. Il titolare della cascina Giovanni Vincenti, imprenditore, ha dichiarato in un’intervista riportata questa mattina da alcuni organi di informazione, che qualche anno fa residenti della zona avevano “rapito la sua cagnolina e solo dopo averli ...

Elena Ferrante - nuovo libro : a Torino anteprima mondiale de “La vita bugiarda degli adulti” : Il 6 novembre alle 22, al Circolo dei Lettori di Torino, reading dal nuovo libro di Elena Ferrante, "La vita bugiarda degli adulti", che dal giorno dopo sarà in tutte le librerie italiane, annunciandosi come il caso editoriale dell'anno. La serata è promossa in accordo tra il Salone del libro e la casa editrice E/O.Continua a leggere

Ginnastica - Verona Van de Leur : “La mia nuova vita nel porno - 8 anni da attrice di film hard : ora voglio tornare”. Nel 2002 vinse 5 medaglie agli Europei : I più grandi appassionati di Ginnastica artistica si ricorderanno sicuramente di Verona van de Leur, l’olandese che ai Mondiali di Debrecen 2002 conquistò la medaglia d’argento al corpo libero alle spalle della spagnola Elena Gomez e che soprattutto fu memorabile protagonista agli Europei di Patrasso 2002 mettendosi al collo cinque medaglie. In quell’edizione della rassegna continentale contrastò sua maestà Svetlana Khorkina ...

“La danza del Gorilla” di Sandrone Dazieri : “Milano si è incattivita - o fai soldi o non sei nessuno” : Torna dopo nove anni di assenza il Gorilla, l'alter ego di Sandrone Dazieri, maestro del noir italiano che per Rizzoli arriva in libreria con "La danza del Gorilla". Il racconto di una Milano post Expò, diversa dalla città accogliente di un tempo, più incattivita, dove i soldi sono come la cocaina: "Tutti ne vogliono sempre di più".Continua a leggere

Anna Pettinelli dopo Temptation Island Vip : “La mia vita è un inferno” : Temptation Island Vip: Anna Pettinelli gelosa di Stefano Macchi dopo Temptation Island Vip, Stefano Macchi sarebbe corteggiatissimo. A confessarlo è stata Anna Pettinelli sulle pagine del settimanale Chi. La speaker radiofonica ha ammesso che sui social il compagno ha molte ammiratrici, sottolineando: “La mia vita è un inferno, ora mi tocca litigare anche con le belle di Instagram”. Anna Pettinelli ha raccontato che sui social ...

Elena Ferrante - il nuovo romanzo “La vita bugiarda degli adulti” uscirà il 7 novembre : L'editore E/O ha annunciato che il nuovo romanzo di Elena Ferrante si intitolerà "La vita bugiarda degli adulti" ed uscirà il prossimo 7 novembre. Il nuovo libro dell'autrice de "L'amica geniale" è ambientato ancora una volta a Napoli ed è già prenotabile on line: grande attesa dei fan e lettori di mezzo mondo.Continua a leggere

“La mia vita è cambiata per sempre”. Flea si è sposato! E ora il musicista è irriconoscibile : “La mia vita è totalmente cambiata e sono eternamente umile e grato. Questa è la persona che vede e sa tutto di me, mia moglie”. A 57 anni la rockstar si è sposata. Risposata, anzi, Il secondo matrimonio, che annuncia sui social, arriva un mese dopo la festa di fidanzamento Melody Ehsani, stilista di 18 anni più giovane del rocker di Los Angeles. Lui è Michael Peter Balzary ma per tutti è Flea, storico bassista dei Red Hot Chili Peppers. e per ...

