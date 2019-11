In una birra tutta l’essenza e la bellezza di un territorio | nasce a Modica il Birrificio

Due amici si incontro e vanno a bere una birra a Newcastle ma si risvegliano ad Amsterdam : Una storia assurda quella capitata a una coppia di amici. I due avevano intenzione di passare una serata tranquilla insieme raccontandosi qualche loro segreto e di bersi una birra in un pub di Newcastle ma quando si sono risvegliati si sono ritrovati a Amsterdam. I due hanno iniziato a bere e poi nel pub hanno giocato a un drinking game alla fine totalmente ubriachi senza pensarci due volte hanno acquistato il primo biglietto aereo per ...

Nasce la ‘birra di Roma’ : acqua della fonte Egeria trasformata in una Keller : Roma – Arriva la “birra di Roma”: i mastri birrai del birrificio romano Oxiana hanno trasformato l’acqua della storica sorgente capitolina in una Keller in edizione limitata che sarà presentata il 16 novembre Se c’è un legame profondo, che dall’antichità ai giorni nostri si è rivelato indissolubile, è quello tra Roma e l’acqua. Si parte dalla leggenda di Romolo e Remo salvati dalle acque del Tevere per arrivare ai tipici “nasoni” che ogni ...

Birra - la riduzione delle accise favorisce lavoro e consumi. una boccata d’aria per il settore : L’edizione 2019 di Eurhop, la kermesse Birraia che porta ogni anno a Roma il meglio della produzione italiana e internazionale, è la prima dopo il successo ottenuto in estate dal settore brassicolo con l’abbassamento delle accise. È entrato infatti in vigore a luglio il decreto del ministero dell’Economia che taglia del 40% le imposte sul consumo a favore dei birrifici artigianali con produzione inferiore ai 10mila ettolitri annui (tutti i ...

La figlia di due anni piange - il padre prima la picchia - le incolla la bocca e le palpebre e va in un bar per bere una birra : Una bimba di due anni ha avuto un trattamento orribile dal padre, Johnnie Lee Carter di 29anni. La bambina piangeva e il padre si era infastidito del comportamento della figlia. Così ha deciso di compiere un gesto orrendo. Ha picchiato la figlia con pugni in testa e al torace e poi, per farla smettere di piangere le ha spalmato della colla a presa rapida sulle labbra e sulle palpebre. Poi ha sepolto l’altro figlio di due mesi ...

Birra - i suggerimenti per una degustazione perfetta : Una buona Birra sprigiona davvero tutte le sue qualità organolettiche solo quando viene degustata nel modo corretto. La temperatura di servizio, il bicchiere, la spillatura e anche il modo in cui si deve sorseggiare: ecco i segreti per valorizzare la bevanda. Il bicchiere giusto Quando si beve dalla bottiglia, secondo AssoBirra, si perde l’80% del gusto e del piacere della degustazione. Per apprezzare al meglio il colore della Birra, ...

Vuole comprarsi una birra - chiede soldi in tv - gli arriva 1 milioni di dollari : Una storia incredibile quella di cui è protagonista un ragazzo, studente universitario Carson King che era andato a veder una partita di baseball. Durante la partita che era ripresa dalla tv e che la trasmetteva in diretta, il ragazzo si è posizionato dietro i conduttori della partita, e ha mostrato a tutti ciò che aveva scritto sul cartello: aveva bisogno di soldi per comprarsi una birra. Poi, sempre sul cartello era scritto il suo nome ...