Higuain ribalta l’Atalanta | la Juve vince 3-1 a Bergamo

Higuain e Dybala ribaltano l’Atalanta - Juve sempre leader : L'Atalanta spreca un rigore e domina un tempo ma, quando infine passa, pungola una Juve ntus che mantiene la vetta rimontando con un doppio Higuain e Dybala , risvegliatisi verso meta' ripresa da un certo torpore con i nerazzurri ormai troppo affaticati per intercettare le fittissime linee di passaggio della capolista. Una prova di forza dei bianconeri di Sarri e un segnale chiaro a tutte le possibili contendenti per il titolo. L'Atalanta parte ...

