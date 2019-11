Ciclismo | la Tre Valli Varesine sarà nel circuito UCI ProSeries 2020

Ciclismo - Vittoria Bussi investita da un’automobile mentre si allenava. L’azzurra in ospedale dopo Paternoster : Venerdì da dimenticare per le cicliste italiane. In mattinata Letizia Paternoster, argento mondiale nell’omnium su pista, è stata investita da un’automobile mentre affrontava una rotatoria durante un allenamento ad Arco di Trentoed è stata trasportata in ospedale: 30 giorni di prognosi a causa di una microfrattura allo scafoide, la 20enne si è rotta anche un dente. Nel pomeriggio è invece toccato a Vittoria Bussi, detentrice del ...

Ciclismo - Egan Bernal candidato numero uno per rientrare nella ristretta elite di corridori capaci di aggiudicarsi la Tripla Corona : La stagione ciclistica 2019 ha scoperto l’erede delle grandi corse a tappe: Egan Bernal. Passato professionista nel 2016 con l’Androni Giocattoli-Sidermec, nonostante la sua giovanissima età, stagione dopo stagione, è finito al centro delle attenzioni degli occhi dei più esperti per le sue doti innate di scalatore puro e dalla forte resistenza in classifica. Un ragazzo di soli 22 anni capace di rendere la vita difficile ai big dei ...

Ciclismo - Caleb Ewan si prende la terza edizione dello Shanghai Criterium : secondo Matteo Trentin : L’australiano succede allo slovacco Peter Sagan, precedendo sul traguardo Trentin e Kruijswijk. Vincenzo Nibali vince la maglia verde Caleb Ewan vince e convince, prendendosi di forza la terza edizione del Tour de France Shanghai Criterium, battendo Matteo Trentin al termine di uno sprint davvero emozionante. L’australiano della Mitchelton-Scott non lascia scampo al proprio rivale, regolandolo negli ultimi metri. Completa il ...

Ciclismo - Caleb Ewan vince il Criterium Shanghai : battuto Matteo Trentin allo sprint. Vincenzo Nibali - ultima gara con la Bahrain-Merida : Caleb Ewan ha vinto il Criterium di Shanghai, kermesse ciclistica organizzata da ASO nella città cinese per promuovere il Tour de France in nuovi fiorenti mercati. L’australiano si è imposto in questa breve prova di 61,2 km battendo allo sprint il nostro Matteo Trentin che si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti all’olandese Steven Kruijswijk. Il 25enne della Lotto-Soudal era tra i grandi favoriti della vigilia e non ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e l’ultima gara con la Bahrain-Merida : domani il Criterium Shanghai con Trentin e Bernal : Vincenzo Nibali parteciperà al Criterium di Shanghai, kermesse che andrà in scena sabato 16 novembre nella città asiatica e che è stata messa in piedi da ASO ovvero gli organizzatori del Tour de France che cercano di pubblicizzare la Grande Boucle in nuovi fiorenti mercati. Lo Squalo monterà in sella per quella che sarà la sua ultima gara con la casacca della Bahrain-Merida, il siciliano ha compiuto 35 anni nella giornata di ieri ed è volato in ...

Ciclismo - il primo ritiro di Vincenzo Nibali con la Trek-Segafredo si svolgerà in Sicilia : La Trek-Segafredo e l’Italia, un rapporto che da anni è strettissimo, e a mano a mano sta andando sempre più a rinforzarsi. Il secondo sponsor della squadra statunitense è ovviamente una delle aziende più importanti nel Bel Paese, in più l’ossatura della compagine è sempre più tricolore: direttore sportivo come Luca Guercilena, tanti corridori italiani ai quali si è andato ad aggiungere il più titolato, Vincenzo Nibali. Anche il ...

Ciclismo - rosa 2020 della Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali e Mads Pedersen i leader : In pausa invernale dopo l’intesa annata da poco archiviata, le formazioni del grande Ciclismo World Tour guardano in direzione della prossima stagione e sono al lavoro per pianificare i rispettivi programmi; tra queste, la Trek-Segafredo ha ufficializzato la propria rosa per il 2020. La novità principale nella squadra statunitense, tra l’altro la sola del circuito mondiale di Ciclismo su strada con sponsor e matrice italiana, è ovviamente il ...

Ciclismo - programma esaltante per Nibali nel 2020 : lo Squalo va a caccia di Giro e Olimpiade con la Trek : Il team manager della Trek-Segafredo ha rivelato quelli che saranno gli obiettivi principali di Vincenzo Nibali nel 2020 L’avventura con la Trek-Segafredo è ormai quasi pronta per cominciare, Vincenzo Nibali dovrà ancora attendere qualche settimana, ma la prima presa di contatto nel Wisconsin c’è già stata. Lo Squalo è impaziente di entrare a far parte della formazione americana, con cui darà l’assalto a tre obiettivi ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : un super Francesco Lamon è in testa nell’Omnium dopo le prime tre gare - inizia ora l’ultima prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 100 i giri da percorrere, uno sprint ogni 10 giri. I punteggi assegnati sono gli stessi della normale corsa a punti. 18.07 Riepiloghiamo la classifica: Francesco Lamon 106, Mark Stewart 100, Benjamin Thomas 98, Aaron Gate 90. 18.05 E ora pronti per il gran finale: la corsa a punti, ultima prova dell’omnium maschile. Fiato sospeso per Francesco Lamon. 18.03 Vince ancora Wai Sze Lee, ...

Ciclismo - presentata la Trek-Segafredo : 27 atleti - Vincenzo Nibali con Pedersen - Mollema - Ciccone. La rosa e la squadra completa : La Trek-Segafredo ha ufficialmente presentato la propria rosa per la prossima stagione, la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato la composizione della propria squadra per il 2020 che sarà formata da 27 ciclisti provenienti da 12 Paesi. La compagina diretta da Luca Guercilena si presenta con grandi ambizioni e vuole essere assoluta protagonista nel World Tour cercando di lottare per la vittoria nei Grandi Giri e nelle Classiche ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 oggi (10 novembre) : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 di Glasgow si concluderà oggi con l’ultima giornata di gare nel velodromo scozzese. Molte le gare in programma che saranno fondamentali per l’assegnazione dei punti in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Fino ad ora grandissime soddisfazioni per l’Italia in questo week-end di gare, grazie alle strabilianti prestazioni nella giornata di venerdì degli inseguimenti ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. Una splendida Bissolati in finale nel keirin femminile! I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono con una bellissima sesta posizione - Guazzini cade ed è costretta al ritiro nell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 Ancora in dieci in gara, la Wild è ovviamente favorita. 21:47 La gara riprende con le 16 atlete ancora in gioco. 21:45 Un vero peccato per la ciclista azzurra che stava disputando un’omnium di tutto rispetto, ora le auguriamo una veloce guarigione. 21:44 Si rialza Guazzini che però non continuerà la gara. Tiriamo comunque un sospiro di sollievo perché sembra nulla di grave. 21:42 ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 oggi (9 novembre) : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 entra ancora di più nel vivo nella giornata di oggi, penultimo appuntamento in quel di Glasgow (Scozia). Sono tante le gare in programma, così come sono tanti i punti in palio in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata di ieri gli occhi degli appassionati italiani sono stati puntati indubbiamente sulle finali dell’inseguimento a squadre, sia maschile che ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 oggi (8 novembre) : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : C’è grande attesa al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, che quest’oggi eleggerà i primi vincitori e medagliati della seconda tappa di Coppa del Mondo su pista 2019. Nella giornata di ieri ci sono già state le prime qualificazioni con il grandissimo tempo del quartetto dell’Inseguimento maschile. Gli azzurri Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Filippo Ganna e Simone Consonni si sono avvicinati il record Italiano ottenuto ai recenti ...