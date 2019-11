Uilpa Inps | a Palermo l' assemblea dei lavoratori con il coordinatore generale Sergio Cervo

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Si è tenuta questa mattina, presso la sede Uil Sicilia, in via Enrico Albanese 92/a, a, l'con idella Uil Pubblica Amministrazioneche ha visto la partecipazione del, del segretariodellaSicilia, Alfonso Farruggia, delregionale, Francesco Crisafulli e delprovinciale, Antonio Borzilleri. Oggetto dell'iniziativa sindacale, il confronto con isui temi del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in discussione all'Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni (ARAN), nonché i contratti integrativi 2018 e 2019, le progressioni verticali e l'ordinamento professionale dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ()....

