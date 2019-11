Recensione Braava jet m6 | la migliore alternativa al classico straccio

Recensione iRobot Braava 390t e Braava jet m6 : quale modello scegliere : Le pulizie di casa sono un impegno costante, che va a sommarsi a tutte le altre incombenze quotidiane. Spesso non si ha abbastanza tempo per occuparsi delle pulizie domestiche, dunque diventa necessario affidarsi a dei validi "sostituti". Per soddisfare tale richiesta, l'azienda iRobot ha progettato e realizzato robot in grado di occuparsi in autonomia della pulizia dei pavimenti di casa. Oltre ai famosi robot aspirapolvere Roomba, iRobot ...

Recensione Braava jet m6 : il robot lavapavimenti amico dei single : i robot sta proponendo ai consumatori italiani un robot lavapavimenti innovativo, ovvero il nuovo Braava jet m6. Il dispositivo dell'azienda statunitense riesce ad occuparsi in autonomia della pulizia dei pavimenti, rimuovendo praticamente qualsiasi tipo di sporco, dalle semplici macchie, al grasso o l'unto della cucina. Il robot lavapavimenti è stato realizzato per chi ha poco tempo da dedicare alla pulizia di casa, dunque Braava jet m6 il ...

Recensione Braava 390t : il robot lavapavimenti che dona lucentezza ad ogni superficie : irobot, rinomata azienda statunitense, da anni produce per i consumatori una vasta gamma di robot aspirapolvere in grado di assicurare un'accurata pulizia della casa. Oltre ai tradizionali Roomba, l'azienda propone robot in grado di pulire e lavare i pavimenti utilizzando dei panni di pulitura (mono-uso o riutilizzabili). Come al solito, i dispositivi dell'azienda irobot riescono a lavorare in completa autonomia. Per soddisfare una vasta ...